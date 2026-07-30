https://crimea.ria.ru/20260730/doch-semenova-podarila-sevastopolyu-tirazh-knigi-svoego-ottsa-tretya-karta-1158111446.html

Дочь Семенова подарила Севастополю тираж книги своего отца "Третья карта"

Дочь Семенова подарила Севастополю тираж книги своего отца "Третья карта" - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Дочь Семенова подарила Севастополю тираж книги своего отца "Третья карта"

Севастопольские библиотеки получили в дар новый тираж книги "Третья карта" выдающегося советского писателя Юлиана Семенова. Произведение передала дочь писателя... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T16:11

2026-07-30T16:11

2026-07-30T16:11

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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. Севастопольские библиотеки получили в дар новый тираж книги "Третья карта" выдающегося советского писателя Юлиана Семенова. Произведение передала дочь писателя – Ольга Семенова.Торжественное мероприятие состоялось в Севастопольском академическом драматическом театре имени А.В. Луначарского.Роман Юлиан Семенов написал в 70 -е годы прошлого века. Он рассказывает о том, как руководство гитлеровской Германии управляет лидерами украинских националистов и создает украинские националистические боевые отряды для проведения террористических операций по уничтожению мирных жителей.В мероприятии также приняли участие руководство Департамента культуры Севастополя, руководители севастопольских библиотек, члены Общественного и Молодежного советов при Департаменте культуры.Писатель и журналист Юлиан Семенович Семенов (настоящая фамилия Ляндрес) родился 8 октября 1931 года в Москве. Первые новеллы Юлиана Семенова носили психологический характер – "Дождь в водосточных трубах", "В горах мое сердце", "Прощание с любимой женщиной" и другие.В 1960 году он стал членом Союза писателей СССР. В 1962-1967 годах был членом редколлегии журнала "Москва", затем работал корреспондентом "Литературной газеты" за рубежом (Франция, Испания, Германия, Куба, Япония, США, Латинская Америка).Семенов также является автором ряда политически направленных, обличающих сталинизм произведений: "Репортер", "Тайна Кутузовского проспекта", "Ненаписанные романы", "Процесс-38".Юлиан Семенов был Заслуженным деятелем искусств РСФСР (1982). Он удостоен Государственной премии РСФСР (1976). Среди его наград – ордена Октябрьской Революции и Дружбы народов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга семенова, новости севастополя, новости крыма, литература, севастополь