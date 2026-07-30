https://crimea.ria.ru/20260730/chto-budet-posle-svo-medvevdev-rasskazal-ob-ispolzovanii-bespilotnikov-1158113736.html

Что будет после СВО: Медведев рассказал об использовании беспилотников

Что будет после СВО: Медведев рассказал об использовании беспилотников - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Что будет после СВО: Медведев рассказал об использовании беспилотников

Специальная военная операция, безусловно, завершится победой России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на форуме "Гвардейск". РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T16:07

2026-07-30T16:07

2026-07-30T16:52

дмитрий медведев

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Специальная военная операция, безусловно, завершится победой России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на форуме "Гвардейск".О дронах в мирной жизниЗампред Совбеза РФ отметил, что после завершения СВО необходимо будет внедрять существующие военные технологии, в том числе беспилотники, в гражданском секторе. По его мнению, большое количество секторов экономики требует использования дронов в обычной жизни.Он подчеркнул, что Россия сегодня является передовой страной в производстве беспилотников.О поиске пропавших без вестиМедведев также заявил об особой важности поиска пропавших без вести бойцов в зоне СВО. При этом он отметил, что поиск должен вестись с соблюдением всех требований безопасности.Он также поблагодарил всех, кто занимается гуманитарной деятельностью в прифронтовых регионах и делает это на системной основе. Медведев подчеркнул, что необходимо продолжать помогать пострадавшим, дежурить в госпиталях, восстанавливать социальные объекты.Про фильмы о спецоперацииХорошие фильмы о специальной военной операции уже есть, уверен Медведев.Медведев отметил, что сейчас и художественные, и документальные фильмы о специальной военной операции выглядят гораздо правдивее, чем фильмы о Великой Отечественной войне, снятые современными режиссерами, потому что фильмы об СВО созданы участниками и современниками этих событий.В четверг, 30 июля, Медведев выступил на площадке молодежного форума "Гвардейск" в Тверской области. Форум собрал более 1,5 тысячи молодых людей из всех регионов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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дмитрий медведев, мнения, россия, общество