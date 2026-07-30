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Что будет после СВО: Медведев рассказал об использовании беспилотников - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Что будет после СВО: Медведев рассказал об использовании беспилотников
Что будет после СВО: Медведев рассказал об использовании беспилотников - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Что будет после СВО: Медведев рассказал об использовании беспилотников
Специальная военная операция, безусловно, завершится победой России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на форуме "Гвардейск". РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T16:07
2026-07-30T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Специальная военная операция, безусловно, завершится победой России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на форуме "Гвардейск".О дронах в мирной жизниЗампред Совбеза РФ отметил, что после завершения СВО необходимо будет внедрять существующие военные технологии, в том числе беспилотники, в гражданском секторе. По его мнению, большое количество секторов экономики требует использования дронов в обычной жизни.Он подчеркнул, что Россия сегодня является передовой страной в производстве беспилотников.О поиске пропавших без вестиМедведев также заявил об особой важности поиска пропавших без вести бойцов в зоне СВО. При этом он отметил, что поиск должен вестись с соблюдением всех требований безопасности.Он также поблагодарил всех, кто занимается гуманитарной деятельностью в прифронтовых регионах и делает это на системной основе. Медведев подчеркнул, что необходимо продолжать помогать пострадавшим, дежурить в госпиталях, восстанавливать социальные объекты.Про фильмы о спецоперацииХорошие фильмы о специальной военной операции уже есть, уверен Медведев.Медведев отметил, что сейчас и художественные, и документальные фильмы о специальной военной операции выглядят гораздо правдивее, чем фильмы о Великой Отечественной войне, снятые современными режиссерами, потому что фильмы об СВО созданы участниками и современниками этих событий.В четверг, 30 июля, Медведев выступил на площадке молодежного форума "Гвардейск" в Тверской области. Форум собрал более 1,5 тысячи молодых людей из всех регионов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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дмитрий медведев, мнения, россия, общество
Что будет после СВО: Медведев рассказал об использовании беспилотников

Завершение СВО и беспилотники в мирной жизни – о чем еще рассказал Медведев

16:07 30.07.2026 (обновлено: 16:52 30.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Специальная военная операция, безусловно, завершится победой России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на форуме "Гвардейск".
"Мы все равно должны думать о будущем. Потому что, когда закончится конфликт, а он, безусловно, закончится и закончится нашей победой, нам все равно придется осуществлять некий переток людей из одного сектора в другой и проводить диверсификацию", – цитируют Медведева РИА Новости.

О дронах в мирной жизни

Зампред Совбеза РФ отметил, что после завершения СВО необходимо будет внедрять существующие военные технологии, в том числе беспилотники, в гражданском секторе. По его мнению, большое количество секторов экономики требует использования дронов в обычной жизни.
"Это и есть будущее вот такого рода перетоков между гражданским сектором и оборонно-промышленным комплексом. И это будет очень полезно для страны", – добавил Медведев.
Он подчеркнул, что Россия сегодня является передовой страной в производстве беспилотников.

О поиске пропавших без вести

Медведев также заявил об особой важности поиска пропавших без вести бойцов в зоне СВО. При этом он отметил, что поиск должен вестись с соблюдением всех требований безопасности.
"Это новое, очень тяжелое, но крайне ответственное направление работы. И как мы с вами понимаем, оно будет достаточно длительным. Так, к сожалению, происходит в период любой войны", – сказал Медведев.
Он также поблагодарил всех, кто занимается гуманитарной деятельностью в прифронтовых регионах и делает это на системной основе. Медведев подчеркнул, что необходимо продолжать помогать пострадавшим, дежурить в госпиталях, восстанавливать социальные объекты.

Про фильмы о спецоперации

Хорошие фильмы о специальной военной операции уже есть, уверен Медведев.
"Я кое-что смотрел из того, что сделано по СВО. Знаете, есть талантливые вещи, объективно", – выразил мнение в ходе форума замглавы Совбеза России.
Медведев отметил, что сейчас и художественные, и документальные фильмы о специальной военной операции выглядят гораздо правдивее, чем фильмы о Великой Отечественной войне, снятые современными режиссерами, потому что фильмы об СВО созданы участниками и современниками этих событий.
В четверг, 30 июля, Медведев выступил на площадке молодежного форума "Гвардейск" в Тверской области. Форум собрал более 1,5 тысячи молодых людей из всех регионов России.
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