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Чрезвычайный созыв: подведены итоги работы депутатов Госдумы РФ от Крыма - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Чрезвычайный созыв: подведены итоги работы депутатов Госдумы РФ от Крыма
Чрезвычайный созыв: подведены итоги работы депутатов Госдумы РФ от Крыма - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Чрезвычайный созыв: подведены итоги работы депутатов Госдумы РФ от Крыма
Традиционно летом подводятся итоги работы Государственной Думы России. О результатах работы, в том числе и крымских депутатов восьмого созыва РИА новости Крым... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T20:02
2026-07-30T20:02
константин бахарев
государственная дума рф
крым
политика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Традиционно летом подводятся итоги работы Государственной Думы России. О результатах работы, в том числе и крымских депутатов восьмого созыва РИА новости Крым рассказал первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Константин Бахарев.Константин Бахарев подчеркнул, что на протяжении практически всех пяти лет депутатам приходилось работать в особенных условиях."Мы начинали в двадцать первом году, еще в период пандемии коронавирусной инфекции, помню, заседали еще противовирусных в масках, затем февраль 2022 года, сначала вхождение Донбасса в состав Российской Федерации, затем - жесточайшие санкции против России. Начало специальной военной операции. Работа стала еще более напряженной", - рассказал он.Первый зам председателя комитета ГД также обозначил, что большая часть законов за этот период была принята вопреки внешнему давлению недружественных России стран.По мнению Бахарева, совместная работа всех ветвей и уровней власти, которая проводилась в течение последних пяти лет, самых сложных в новейшей истории России, дала результаты."Эти результаты в целом можно оценить так, как их оценил президент, а именно как позитивные", - сказал политик.По итогам созыва, пакет законодательных инициатив гостя студии насчитывает около ста законопроектов. Среди них - пакет мер "Антифрод 2:0" по борьбе с кибер- и телефонными мошенниками."Подавляющее большинство – это законопроекты, которые мы готовили в соавторстве. Действительно, за этот созыв более восьмидесяти таких законопроектов, подготовленных с моим непосредственным участием, либо уже вступили в силу, либо вступят в ближайшее время. Большинством законов, которые мы написали в течение этих пяти лет, мы уже живем, и большая их часть касается вопросов нашего комитета по финансовому рынку", - подтвердил Константин Бахарев.За пять лет, по его информации, стали реальностью законы, защищающие интересы миллионов российских граждан в финансовой сфере. Например, впервые ввели специальные финансовые инструменты для получателей мер социальной поддержки от государства - социальный банковский вклад и социальный банковский счет, гражданам предоставили право установить в своей кредитной истории самозапрет на оформление кредитов и займов и т.д.Помимо финансового рынка, где было принято много значимых законов, депутаты ГД от Крыма также вели работу в направлении поддержки сфер виноградарства и виноделия на полуострове, ограничили розничную продажу алкоголя в "наливайках" в многоквартирных домах, запретили продажу несовершеннолетним электронных сигарет, кальянов и всех видов курительных смесей, дополнил он."Я перечислил только такие вещи, которые, как мне кажется, являлись базовыми за эти пять лет, в которые было вложено много сил. Зачастую приходилось преодолевать определенное сопротивление лоббистов. Но, мне кажется, что эти законы из моего законопроектного портфеля, точно можно занести в актив как результат конкретной депутатской деятельности. И я этими законами могу смело отчитаться перед моими избирателями", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие значимые законы приняла Госдума в маеКак банки в Крыму защищают деньги клиентовВ России запретили продажу вейпов несовершеннолетним
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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константин бахарев, государственная дума рф, крым, политика, новости крыма
Чрезвычайный созыв: подведены итоги работы депутатов Госдумы РФ от Крыма

Подведены итоги работы депутатов Госдумы России от Крыма

20:02 30.07.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГосударственная дума РФ
Государственная дума РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Традиционно летом подводятся итоги работы Государственной Думы России. О результатах работы, в том числе и крымских депутатов восьмого созыва РИА новости Крым рассказал первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Константин Бахарев.

"Итоги, как всегда, носят количественное и качественное измерение. Если говорить о количественном, то у нас принято почти три тысячи законов - это больше, чем в предыдущих созывах. Если говорить о качественной стороне, этот созыв в какой-то мере можно назвать чрезвычайным", - отметил он.

Константин Бахарев подчеркнул, что на протяжении практически всех пяти лет депутатам приходилось работать в особенных условиях.
"Мы начинали в двадцать первом году, еще в период пандемии коронавирусной инфекции, помню, заседали еще противовирусных в масках, затем февраль 2022 года, сначала вхождение Донбасса в состав Российской Федерации, затем - жесточайшие санкции против России. Начало специальной военной операции. Работа стала еще более напряженной", - рассказал он.
Первый зам председателя комитета ГД также обозначил, что большая часть законов за этот период была принята вопреки внешнему давлению недружественных России стран.

"Русские люди - это пружина. Чем сильнее давишь, тем сильнее сопротивление. Поэтому, чем сильнее на нас давили санкциями, другими какими-то рестрикциями, тем сильнее было желание это давление преодолеть и решать задачи, которые были поставлены президентом с точки зрения развития страны, обеспечения ее технологического, финансового суверенитета", - говорит он.

По мнению Бахарева, совместная работа всех ветвей и уровней власти, которая проводилась в течение последних пяти лет, самых сложных в новейшей истории России, дала результаты.
"Эти результаты в целом можно оценить так, как их оценил президент, а именно как позитивные", - сказал политик.
По итогам созыва, пакет законодательных инициатив гостя студии насчитывает около ста законопроектов. Среди них - пакет мер "Антифрод 2:0" по борьбе с кибер- и телефонными мошенниками.
"Подавляющее большинство – это законопроекты, которые мы готовили в соавторстве. Действительно, за этот созыв более восьмидесяти таких законопроектов, подготовленных с моим непосредственным участием, либо уже вступили в силу, либо вступят в ближайшее время. Большинством законов, которые мы написали в течение этих пяти лет, мы уже живем, и большая их часть касается вопросов нашего комитета по финансовому рынку", - подтвердил Константин Бахарев.
За пять лет, по его информации, стали реальностью законы, защищающие интересы миллионов российских граждан в финансовой сфере. Например, впервые ввели специальные финансовые инструменты для получателей мер социальной поддержки от государства - социальный банковский вклад и социальный банковский счет, гражданам предоставили право установить в своей кредитной истории самозапрет на оформление кредитов и займов и т.д.
"Предоставили субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям и самозанятым право раз в пять лет оформить кредитные каникулы для восстановления финансовой устойчивости. Это очень актуально, особенно сейчас в Крыму", - упомянул собеседник.
Помимо финансового рынка, где было принято много значимых законов, депутаты ГД от Крыма также вели работу в направлении поддержки сфер виноградарства и виноделия на полуострове, ограничили розничную продажу алкоголя в "наливайках" в многоквартирных домах, запретили продажу несовершеннолетним электронных сигарет, кальянов и всех видов курительных смесей, дополнил он.
"Я перечислил только такие вещи, которые, как мне кажется, являлись базовыми за эти пять лет, в которые было вложено много сил. Зачастую приходилось преодолевать определенное сопротивление лоббистов. Но, мне кажется, что эти законы из моего законопроектного портфеля, точно можно занести в актив как результат конкретной депутатской деятельности. И я этими законами могу смело отчитаться перед моими избирателями", - заключил он.
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