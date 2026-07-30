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Число выдворенных из России иностранцев выросло в три раза
Число выдворенных из России иностранцев выросло в три раза - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Число выдворенных из России иностранцев выросло в три раза
Количество иностранных граждан, выдворенных из России за административные правонарушения в первом полугодии 2026 года, выросло в 2,6 раза. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T10:40
2026-07-30T10:40
2026-07-30T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. Количество иностранных граждан, выдворенных из России за административные правонарушения в первом полугодии 2026 года, выросло в 2,6 раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета Безопасности РФ.По информации Совбеза РФ, на иностранцев за это время составили 1,2 миллиона протоколов, что на 24,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.29 июля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что из России с начала года выдворили почти 44 тысячи незаконных мигрантов.Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания мигрантов в стране.Депутаты Государственной Думы ранее приняли во втором и третьем чтениях два закона, направленные на совершенствование миграционной политики в стране. В частности, в России не примут в гражданство судимых иностранцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России не примут в гражданство судимых иностранцевГосдума ввела наказание за нарушения при продаже "симок" иностранцамВ Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграции
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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совет безопасности россии , новости, россия, мигранты
Число выдворенных из России иностранцев выросло в три раза
Число выдворенных из России за админнарушения иностранцев выросло в три раза