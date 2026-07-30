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Черноморский район на пять часов останется без света: причины

Черноморский район на пять часов останется без света: причины - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Черноморский район на пять часов останется без света: причины

В четверг, 30 июля, Черноморский район Крыма на пять часов останется без света. Об этом сообщил заместитель главы администрации района Андрей Шатыренко. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T13:09

2026-07-30T13:09

2026-07-30T13:09

энергосистема крыма

отключение электроэнергии в крыму

черноморский район

электричество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В четверг, 30 июля, Черноморский район Крыма на пять часов останется без света. Об этом сообщил заместитель главы администрации района Андрей Шатыренко.По информации Шатыренко, ориентировочная продолжительность отключения составит пять часов.Ранее сообщалось, что в Севастополе в четверг ввели режим временного ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергоснабжение в Крыму: ситуация на утро четвергаБензин и дизель: где заправиться в Севастополе в четвергВ Севастополе ограничат электроснабжение для бизнеса

черноморский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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