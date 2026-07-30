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Черноморский район на пять часов останется без света: причины - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Черноморский район на пять часов останется без света: причины
Черноморский район на пять часов останется без света: причины - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Черноморский район на пять часов останется без света: причины
В четверг, 30 июля, Черноморский район Крыма на пять часов останется без света. Об этом сообщил заместитель главы администрации района Андрей Шатыренко. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T13:09
2026-07-30T13:09
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
черноморский район
электричество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В четверг, 30 июля, Черноморский район Крыма на пять часов останется без света. Об этом сообщил заместитель главы администрации района Андрей Шатыренко.По информации Шатыренко, ориентировочная продолжительность отключения составит пять часов.Ранее сообщалось, что в Севастополе в четверг ввели режим временного ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергоснабжение в Крыму: ситуация на утро четвергаБензин и дизель: где заправиться в Севастополе в четвергВ Севастополе ограничат электроснабжение для бизнеса
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энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, черноморский район, электричество, новости крыма
Черноморский район на пять часов останется без света: причины

В Крыму временно ограничено электроснабжение всего Черноморского района

13:09 30.07.2026
 
© КрымэнергоВысоковольтная подстанция
Высоковольтная подстанция
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В четверг, 30 июля, Черноморский район Крыма на пять часов останется без света. Об этом сообщил заместитель главы администрации района Андрей Шатыренко.
"Сегодня, 30 июля 2026 года, в связи с проведением ремонтных работ Черноморским РЭС будет временно ограничено электроснабжение всего Черноморского района", – написал он в своем канале в МАКС.
По информации Шатыренко, ориентировочная продолжительность отключения составит пять часов.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в четверг ввели режим временного ограничения электроснабжения.
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Энергосистема КрымаОтключение электроэнергии в КрымуЧерноморский районЭлектричествоНовости Крыма
 
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