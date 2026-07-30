https://crimea.ria.ru/20260730/borotsya-s-rusofobiey-postsovetskikh-stran-neobkhodimo-rublem---mnenie-1158071870.html

Бороться с русофобией постсоветских стран необходимо рублем - мнение

Бороться с русофобией постсоветских стран необходимо рублем - мнение - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Бороться с русофобией постсоветских стран необходимо рублем - мнение

Русофобию в странах постсоветского пространства предотвратит только жесткая экономическая позиция России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил первый... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T07:51

2026-07-30T07:51

2026-07-30T07:51

армен гаспарян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Русофобию в странах постсоветского пространства предотвратит только жесткая экономическая позиция России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил первый заместитель председателя Комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты Российской Федерации, ведущий радио "Спутник", историк Армен Гаспарян.По его мнению, многочисленные факты русофобии в странах постсоветского пространства происходят во многом из-за многолетней инерции России в этом вопросе.В связи с этим Гаспарян приходит к выводу, что Россия в этом случае должна "голосовать рублем"."А почему мы санкции не вводим против Литвы? Вот объясните мне, зачем ввозится на территорию Российской Федерации из русофобской страны пиво и сметана? У нас что, сметаны нету в стране? Ведь парадокс состоит в том, что все это происходит зачастую на наши деньги. Потому что мы продолжаем содержать тех, кто занимается русофобией", - убежден гость эфира.Он уверен, что ничто так не бьет по недружественным по отношению к России постсоветским республикам, как отсутствие бюджетных поступлений.Также Армен Гаспарян выразил мысль, что зачастую многие люди в этих республиках, носящие русские фамилии и говорящие на русском языке, русофобствуют не меньше, чем все остальные. Нам неприятно это осознавать, но преодоление инерции подобного сознания, убежден Гаспарян, - необходимая работа в обществе, хоть и очень тяжелая."В нас очень сильна бесконечная инерция сознания о том, что когда-то было. Этого уже больше не будет ни при каких обстоятельствах. Еще в 1940 году, при возвращении Прибалтики в состав страны, можно было на что-то рассчитывать. Правда, практика показала, что все расчеты оказались глупые, потому что мы там получили и дивизии SS, и лесных братьев, и все такое прочее. Теперь не надо рассчитывать, что они придут в сознание. Все идет от нас. И защита нашего языка должна начинаться с наших экономических санкций", - резюмировал первый заместитель председателя Комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Карфаген должен быть разрушен": чем для Европы обернется русофобия Историк сравнил террор Крыма Украиной с фашистской блокадой Ленинграда Лавров назвал главное условие для укрепления роли России в мире

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен гаспарян