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Бизнесу Севастополя ограничат подачу электричества в пятницу
Бизнесу Севастополя ограничат подачу электричества в пятницу - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Бизнесу Севастополя ограничат подачу электричества в пятницу
Предпринимателям Севастополя ограничат подачу электроэнергии в пятницу, 31 июля. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 30.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Предпринимателям Севастополя ограничат подачу электроэнергии в пятницу, 31 июля. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".В "Севастопольэнерго" предупредили, что за неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность. Мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения аварийной ситуации.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергоснабжение в Крыму: ситуация на утро четвергаМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричестваЧерноморский район на пять часов останется без света: причины
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Бизнесу Севастополя ограничат подачу электричества в пятницу
В Севастополе 31 июля бизнесу ограничат режим потребления электрической мощности