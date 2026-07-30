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Бизнесу Севастополя ограничат подачу электричества в пятницу - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Бизнесу Севастополя ограничат подачу электричества в пятницу
Бизнесу Севастополя ограничат подачу электричества в пятницу - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Бизнесу Севастополя ограничат подачу электричества в пятницу
Предпринимателям Севастополя ограничат подачу электроэнергии в пятницу, 31 июля. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T16:31
2026-07-30T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Предпринимателям Севастополя ограничат подачу электроэнергии в пятницу, 31 июля. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".В "Севастопольэнерго" предупредили, что за неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность. Мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения аварийной ситуации.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергоснабжение в Крыму: ситуация на утро четвергаМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричестваЧерноморский район на пять часов останется без света: причины
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Бизнесу Севастополя ограничат подачу электричества в пятницу

В Севастополе 31 июля бизнесу ограничат режим потребления электрической мощности

16:31 30.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Предпринимателям Севастополя ограничат подачу электроэнергии в пятницу, 31 июля. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя... 31 июля с 7:00 до 20:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя", – говорится в сообщении.
В "Севастопольэнерго" предупредили, что за неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность. Мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения аварийной ситуации.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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