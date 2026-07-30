https://crimea.ria.ru/20260730/biznesu-sevastopolya-ogranichat-podachu-elektrichestva-v-pyatnitsu-1158115296.html

Бизнесу Севастополя ограничат подачу электричества в пятницу

Бизнесу Севастополя ограничат подачу электричества в пятницу - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Бизнесу Севастополя ограничат подачу электричества в пятницу

Предпринимателям Севастополя ограничат подачу электроэнергии в пятницу, 31 июля. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T16:31

2026-07-30T16:31

2026-07-30T16:31

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Предпринимателям Севастополя ограничат подачу электроэнергии в пятницу, 31 июля. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".В "Севастопольэнерго" предупредили, что за неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность. Мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения аварийной ситуации.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергоснабжение в Крыму: ситуация на утро четвергаМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричестваЧерноморский район на пять часов останется без света: причины

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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