Беспилотник с боевым зарядом пытался атаковать ЗАЭС: что известно
На Запорожской АЭС отразили атаку украинского беспилотника с боевым зарядом
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭСЗАЭС
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Украинскую атаку на критически важную инфраструктуру отразили на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в четверг, 30 июля. Дрон противника обнаружили рядом со зданием хранения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Об этом сообщили в официальном канале ЗАЭС в МАКС.
"В районе площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива была зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата ВСУ с боевым зарядом... Боеприпас своевременно обезврежен. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.
На ЗАЭС пояснили, что транспортер является уникальным специализированным оборудованием, он не имеет аналогов. Его повреждение могло бы лишить Запорожскую АЭС возможности безопасно выполнять регламентные транспортно-технологические операции с отработавшим ядерным топливом.
"Сам факт нанесения удара по объекту, обеспечивающему безопасное обращение с отработавшим ядерным топливом, свидетельствует о том, что целью атаки была критически важная инфраструктура атомной станции, последствия повреждения которой могли иметь долгосрочный характер", – подчеркнули на ЗАЭС.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС и города Энергодара сложная, но контролируемая. По словам Балицкого, противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, бьет по мирному населению, выбивает инфраструктуру, наносит удары по объектам, связанным с жизнедеятельностью, обеспечением.
Читайте также на РИА Новости Крым: