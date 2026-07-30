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Беспилотник с боевым зарядом пытался атаковать ЗАЭС: что известно - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Беспилотник с боевым зарядом пытался атаковать ЗАЭС: что известно
Беспилотник с боевым зарядом пытался атаковать ЗАЭС: что известно - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Беспилотник с боевым зарядом пытался атаковать ЗАЭС: что известно
Украинскую атаку на критически важную инфраструктуру отразили на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в четверг, 30 июля. Дрон противника обнаружили рядом... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T14:27
2026-07-30T14:27
россия
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Украинскую атаку на критически важную инфраструктуру отразили на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в четверг, 30 июля. Дрон противника обнаружили рядом со зданием хранения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Об этом сообщили в официальном канале ЗАЭС в МАКС.На ЗАЭС пояснили, что транспортер является уникальным специализированным оборудованием, он не имеет аналогов. Его повреждение могло бы лишить Запорожскую АЭС возможности безопасно выполнять регламентные транспортно-технологические операции с отработавшим ядерным топливом.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС и города Энергодара сложная, но контролируемая. По словам Балицкого, противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, бьет по мирному населению, выбивает инфраструктуру, наносит удары по объектам, связанным с жизнедеятельностью, обеспечением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭСКиев старается остановить работу Запорожской АЭС – БалицкийДоставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ
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россия, заэс (запорожская атомная электростанция), новости, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
Беспилотник с боевым зарядом пытался атаковать ЗАЭС: что известно

На Запорожской АЭС отразили атаку украинского беспилотника с боевым зарядом

14:27 30.07.2026
 
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭСЗАЭС
ЗАЭС
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Украинскую атаку на критически важную инфраструктуру отразили на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в четверг, 30 июля. Дрон противника обнаружили рядом со зданием хранения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Об этом сообщили в официальном канале ЗАЭС в МАКС.
"В районе площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива была зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата ВСУ с боевым зарядом... Боеприпас своевременно обезврежен. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.
На ЗАЭС пояснили, что транспортер является уникальным специализированным оборудованием, он не имеет аналогов. Его повреждение могло бы лишить Запорожскую АЭС возможности безопасно выполнять регламентные транспортно-технологические операции с отработавшим ядерным топливом.
"Сам факт нанесения удара по объекту, обеспечивающему безопасное обращение с отработавшим ядерным топливом, свидетельствует о том, что целью атаки была критически важная инфраструктура атомной станции, последствия повреждения которой могли иметь долгосрочный характер", – подчеркнули на ЗАЭС.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС и города Энергодара сложная, но контролируемая. По словам Балицкого, противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, бьет по мирному населению, выбивает инфраструктуру, наносит удары по объектам, связанным с жизнедеятельностью, обеспечением.
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РоссияЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)НовостиАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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