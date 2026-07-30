https://crimea.ria.ru/20260730/bespilotnik-s-boevym-zaryadom-pytalsya-atakovat-zaes-chto-izvestno-1158107488.html

Беспилотник с боевым зарядом пытался атаковать ЗАЭС: что известно

Беспилотник с боевым зарядом пытался атаковать ЗАЭС: что известно - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Беспилотник с боевым зарядом пытался атаковать ЗАЭС: что известно

Украинскую атаку на критически важную инфраструктуру отразили на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в четверг, 30 июля. Дрон противника обнаружили рядом... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T14:27

2026-07-30T14:27

2026-07-30T14:27

россия

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Украинскую атаку на критически важную инфраструктуру отразили на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в четверг, 30 июля. Дрон противника обнаружили рядом со зданием хранения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Об этом сообщили в официальном канале ЗАЭС в МАКС.На ЗАЭС пояснили, что транспортер является уникальным специализированным оборудованием, он не имеет аналогов. Его повреждение могло бы лишить Запорожскую АЭС возможности безопасно выполнять регламентные транспортно-технологические операции с отработавшим ядерным топливом.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС и города Энергодара сложная, но контролируемая. По словам Балицкого, противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, бьет по мирному населению, выбивает инфраструктуру, наносит удары по объектам, связанным с жизнедеятельностью, обеспечением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭСКиев старается остановить работу Запорожской АЭС – БалицкийДоставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ

россия

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, заэс (запорожская атомная электростанция), новости, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)