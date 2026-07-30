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Азорский циклон вернет в Крым жару: погода в четверг
Азорский циклон вернет в Крым жару: погода в четверг - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Азорский циклон вернет в Крым жару: погода в четверг
В четверг Азорский антицклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T00:01
2026-07-30T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В четверг Азорский антицклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем 27...29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +20 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Азорский циклон вернет в Крым жару: погода в четверг
Погода в Крыму в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В четверг Азорский антицклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12…17, на побережье до +21; днем +26…31, в горах +20…25 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем 27...29 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +20 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.
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