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Азорский циклон вернет в Крым жару: погода в четверг

Азорский циклон вернет в Крым жару: погода в четверг - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Азорский циклон вернет в Крым жару: погода в четверг

В четверг Азорский антицклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T00:01

2026-07-30T00:01

2026-07-30T00:01

погода

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ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В четверг Азорский антицклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем 27...29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +20 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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