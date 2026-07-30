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Азорский циклон вернет в Крым жару: погода в четверг - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Азорский циклон вернет в Крым жару: погода в четверг
Азорский циклон вернет в Крым жару: погода в четверг - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Азорский циклон вернет в Крым жару: погода в четверг
В четверг Азорский антицклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В четверг Азорский антицклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем 27...29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +20 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Азорский циклон вернет в Крым жару: погода в четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 30.07.2026
 
© РИА Новости КрымЛето в Крыму
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В четверг Азорский антицклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12…17, на побережье до +21; днем +26…31, в горах +20…25 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем 27...29 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +20 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.
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Заголовок открываемого материала
00:01Азорский циклон вернет в Крым жару: погода в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 30 июля
22:56Человек погиб и 14 мирных жителей ДНР пострадали в среду от атак дронов
22:33Смертельная атака ВСУ на Крым и обвинения против Дурова: главное за день
22:27ВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого задания
22:10Солнечные батареи и портативные электростанции помогут больным детям в Крыму
21:57Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в четверг
21:43Как мошенники обманывают водителей такси
21:32Пик сезона энтеровирусной инфекции приближается - что нужно знать
21:22В Алуште перекрыли улицу из-за пожара в офисном центре
21:15Запад смирился с российским статусом Крыма – мнение
20:58Подросток на мопеде сбил 89-летнюю женщину в Севастополе
20:44В Саках на 11 улицах отключат газ
20:36Когда закончится СВО – прогноз эксперта
20:34Средства ПВО за 12 часов сбили 150 украинских дронов
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19:53На Кубани из сотрудников предприятий сформируют мобильные огневые группы
19:44Пожар в центре Алушты удалось локализовать - распространения огня не допустили
19:31В Севастополе отменили воздушную тревогу
19:25Об СВО нужно писать сегодня: в Крыму ветеран стал автором книги
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