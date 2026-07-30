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Автобус с детьми попал в ДТП в Татарстане - что известно
Автобус с детьми попал в ДТП в Татарстане - что известно - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Автобус с детьми попал в ДТП в Татарстане - что известно
Автобус с детьми попал в ДТП в Республике Татарстан, четверо несовершеннолетних в больнице. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T11:55
2026-07-30T11:55
2026-07-30T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Автобус с детьми попал в ДТП в Республике Татарстан, четверо несовершеннолетних в больнице. Об этом сообщили в республиканском МВД.В результате четыре ребенка доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники ГАИ.По данным республиканской прокуратуры, в автобусе ехала детская хоккейная команда.По факту ДТП следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход следствия на контроле прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в КрымуТри человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и фургоном в СевастополеВ России выросло число ДТП с участием детей
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татарстан, дтп, происшествия, новости, дети
Автобус с детьми попал в ДТП в Татарстане - что известно
Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Татарстане - пострадали четверо детей
11:55 30.07.2026 (обновлено: 11:59 30.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Автобус с детьми попал в ДТП в Республике Татарстан, четверо несовершеннолетних в больнице. Об этом сообщили в республиканском МВД.
"Сегодня в 8:35 в Лаишевском районе водитель автомобиля Ford Focus, 2002 года рождения, по предварительным данным, уснул за рулем, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микроавтобусом Ford Transit, который перевозил 12 детей", - рассказали в полиции.
В результате четыре ребенка доставлены в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники ГАИ.
По данным республиканской прокуратуры, в автобусе ехала детская хоккейная команда.
По факту ДТП следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход следствия на контроле прокуратуры.
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