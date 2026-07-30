https://crimea.ria.ru/20260730/avtobus-s-detmi-popal-v-dtp-v-tatarstane---chto-izvestno-1158098358.html

Автобус с детьми попал в ДТП в Татарстане - что известно

Автобус с детьми попал в ДТП в Татарстане - что известно - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Автобус с детьми попал в ДТП в Татарстане - что известно

Автобус с детьми попал в ДТП в Республике Татарстан, четверо несовершеннолетних в больнице. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T11:55

2026-07-30T11:55

2026-07-30T11:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Автобус с детьми попал в ДТП в Республике Татарстан, четверо несовершеннолетних в больнице. Об этом сообщили в республиканском МВД.В результате четыре ребенка доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники ГАИ.По данным республиканской прокуратуры, в автобусе ехала детская хоккейная команда.По факту ДТП следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход следствия на контроле прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в КрымуТри человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и фургоном в СевастополеВ России выросло число ДТП с участием детей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татарстан, дтп, происшествия, новости, дети