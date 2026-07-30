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Армия России взяла под контроль 4 населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Армия России взяла под контроль 4 населенных пункта в зоне СВО
Армия России взяла под контроль 4 населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Армия России взяла под контроль 4 населенных пункта в зоне СВО
Вооруженные силы России за прошедшие сутки установили контроль над четырьмя населенными пунктами в ДНР, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T12:24
2026-07-30T12:24
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
донецкая народная республика (днр)
сумская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки установили контроль над четырьмя населенными пунктами в ДНР, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Красноярское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.Накануне российские войска освободили Светлое в ДНР и взяли под контроль Новую Сечь на Сумщине.Днем ранее подразделения группировки войск "Центр" выбили ВСУ из населенного пункта Красный Кут в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ освободила населенные пункты в ДНР и Днепропетровской областиАрмия РФ взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской областиЕще один населенный пункт в ДНР освобожден
донецкая народная республика (днр)
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), сумская область
Армия России взяла под контроль 4 населенных пункта в зоне СВО

Армия России за сутки освободила четыре населенных пункта в зоне СВО – Минобороны

12:24 30.07.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО на Херсонском направлении
Работа расчета РСЗО на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки установили контроль над четырьмя населенными пунктами в ДНР, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Красноярское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
Также бойцы группировки "Север" установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области.
Накануне российские войска освободили Светлое в ДНР и взяли под контроль Новую Сечь на Сумщине.
Днем ранее подразделения группировки войск "Центр" выбили ВСУ из населенного пункта Красный Кут в ДНР.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУДонецкая Народная Республика (ДНР)Сумская область
 
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