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Армия России взяла под контроль 4 населенных пункта в зоне СВО
Армия России взяла под контроль 4 населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Армия России взяла под контроль 4 населенных пункта в зоне СВО
Вооруженные силы России за прошедшие сутки установили контроль над четырьмя населенными пунктами в ДНР, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T12:24
2026-07-30T12:24
2026-07-30T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки установили контроль над четырьмя населенными пунктами в ДНР, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Красноярское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.Накануне российские войска освободили Светлое в ДНР и взяли под контроль Новую Сечь на Сумщине.Днем ранее подразделения группировки войск "Центр" выбили ВСУ из населенного пункта Красный Кут в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ освободила населенные пункты в ДНР и Днепропетровской областиАрмия РФ взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской областиЕще один населенный пункт в ДНР освобожден
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), сумская область
Армия России взяла под контроль 4 населенных пункта в зоне СВО
Армия России за сутки освободила четыре населенных пункта в зоне СВО – Минобороны