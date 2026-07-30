https://crimea.ria.ru/20260730/59-dronov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1158123071.html
59 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
59 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 30.07.2026
59 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T20:22
2026-07-30T20:22
2026-07-30T20:22
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Материал дополняется
59 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
59 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России