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342 человека спасены в Севастополе с начала года - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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342 человека спасены в Севастополе с начала года
342 человека спасены в Севастополе с начала года - РИА Новости Крым, 30.07.2026
342 человека спасены в Севастополе с начала года
Спасательная служба Севастополя с начала 2026 года оказала помощь 342 пострадавшим. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T11:20
2026-07-30T11:20
севастополь
михаил развожаев
спасательная служба севастополя
новости севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Спасательная служба Севастополя с начала 2026 года оказала помощь 342 пострадавшим. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, эти две службы работают как одна команда. Операторы принимают вызовы, уточняют информацию, координируют работу экстренных служб, а спасатели выезжают туда, где людям нужна помощь. За первые шесть месяцев 2026 года специалисты ЕДДС обработали почти 131 тысячу звонков."За эти годы вам приходилось работать в самых разных условиях. Вы встречали "шторм века", помогали во время паводков, участвовали в ликвидации последствий разлива мазута, сегодня выезжаете на места вражеских атак. У вас много работы и в обычные будни: помочь человеку, который оказался в беде дома, в горах или на море", – подчеркнул губернатор.Ранее сообщалось, что севастопольские спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с 15-метрвой скалы. Инцидент произошел в районе пляжа "Инжир".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма спасли 12 человекВ горах Севастополя погиб туристВ Алуште двух сапбордистов унесло на километр от берега
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севастополь, михаил развожаев, спасательная служба севастополя, новости севастополя, общество
342 человека спасены в Севастополе с начала года

В Севастополе с начала года спасены 342 человека

11:20 30.07.2026
 
© ГУ МЧС России и городу СевастополюСпасатели проверяют маломерные суда в Балаклаве
Спасатели проверяют маломерные суда в Балаклаве
© ГУ МЧС России и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Спасательная служба Севастополя с начала 2026 года оказала помощь 342 пострадавшим. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня исполняется 12 лет Спасательной службе и Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Севастополя... Только за семь месяцев этого года спасатели совершили 2296 выездов и спасли 342 человека, среди которых 17 детей", – говорится в сообщении.

По словам Развожаева, эти две службы работают как одна команда. Операторы принимают вызовы, уточняют информацию, координируют работу экстренных служб, а спасатели выезжают туда, где людям нужна помощь. За первые шесть месяцев 2026 года специалисты ЕДДС обработали почти 131 тысячу звонков.
"За эти годы вам приходилось работать в самых разных условиях. Вы встречали "шторм века", помогали во время паводков, участвовали в ликвидации последствий разлива мазута, сегодня выезжаете на места вражеских атак. У вас много работы и в обычные будни: помочь человеку, который оказался в беде дома, в горах или на море", – подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что севастопольские спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с 15-метрвой скалы. Инцидент произошел в районе пляжа "Инжир".
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