https://crimea.ria.ru/20260730/342-cheloveka-spaseny-v-sevastopole-s-nachala-goda-1158097354.html

342 человека спасены в Севастополе с начала года

342 человека спасены в Севастополе с начала года - РИА Новости Крым, 30.07.2026

342 человека спасены в Севастополе с начала года

Спасательная служба Севастополя с начала 2026 года оказала помощь 342 пострадавшим. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T11:20

2026-07-30T11:20

2026-07-30T11:20

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Спасательная служба Севастополя с начала 2026 года оказала помощь 342 пострадавшим. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, эти две службы работают как одна команда. Операторы принимают вызовы, уточняют информацию, координируют работу экстренных служб, а спасатели выезжают туда, где людям нужна помощь. За первые шесть месяцев 2026 года специалисты ЕДДС обработали почти 131 тысячу звонков."За эти годы вам приходилось работать в самых разных условиях. Вы встречали "шторм века", помогали во время паводков, участвовали в ликвидации последствий разлива мазута, сегодня выезжаете на места вражеских атак. У вас много работы и в обычные будни: помочь человеку, который оказался в беде дома, в горах или на море", – подчеркнул губернатор.Ранее сообщалось, что севастопольские спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с 15-метрвой скалы. Инцидент произошел в районе пляжа "Инжир".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма спасли 12 человекВ горах Севастополя погиб туристВ Алуште двух сапбордистов унесло на километр от берега

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, спасательная служба севастополя, новости севастополя, общество