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Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма
Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма
Глава киевского режима Влдимир Зеленский заявил, что у него нет конкретных планов по возвращению Крымского полуострова, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T11:22
2026-07-29T12:27
крым
владимир зеленский
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Влдимир Зеленский заявил, что у него нет конкретных планов по возвращению Крымского полуострова, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.В марте Владимир Зеленский заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Украина в 2022 году была готова отдать Донбасс - Мендель раскрыла правду о ЗеленскомПутин: дело идет к завершению украинского конфликтаРоссия гордится крымчанами – Песков
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РИА Новости Крым
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5
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крым, владимир зеленский, украина, новости
Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма

Возвращение Крыма не стоит на повестке дня - Зеленский

11:22 29.07.2026 (обновлено: 12:27 29.07.2026)
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Влдимир Зеленский заявил, что у него нет конкретных планов по возвращению Крымского полуострова, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
"К сожалению, нет", - так ответил Зеленский на соответствующий вопрос в ходе интервью телеканалу.
В марте Владимир Зеленский заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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КрымВладимир ЗеленскийУкраинаНовости
 
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