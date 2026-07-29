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Запад смирился с российским статусом Крыма – мнение - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Запад смирился с российским статусом Крыма – мнение
Запад смирился с российским статусом Крыма – мнение - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Запад смирился с российским статусом Крыма – мнение
Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу Крыма объясняется тем, что его западные покровители уже смирились с тем, что полуостров является РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T21:15
2026-07-29T21:15
крым
украина
владимир зеленский
политика
мнения
игорь шатров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу Крыма объясняется тем, что его западные покровители уже смирились с тем, что полуостров является неотъемлемой частью России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Накануне Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что у него нет конкретных планов по "возвращению" Крыма.При этом Украина продолжает воздушные атаки на Крым, пытаясь тем самым нанести как можно больший вред как России, так и самим крымчанам и севастопольцам, в которых киевский режим видит врагов, отметил политолог."Украинцы пытаются всячески "напомнить" себе тем, что подвергают ударам эту территорию. Желание наказать крымчан и севастопольцев остается, но возможностей сделать что-то более серьезное, чем эти подлые удары, у них нет", - добавил эксперт.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Украина в 2022 году была готова отдать Донбасс - Мендель раскрыла правду о ЗеленскомПутин: дело идет к завершению украинского конфликтаРоссия гордится крымчанами – Песков
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60
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, украина, владимир зеленский, политика, мнения, игорь шатров
Запад смирился с российским статусом Крыма – мнение

США и Европа смирились с российской принадлежностью Крыма – политолог

21:15 29.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу Крыма объясняется тем, что его западные покровители уже смирились с тем, что полуостров является неотъемлемой частью России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Накануне Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что у него нет конкретных планов по "возвращению" Крыма.
"Думаю, Европа и США уже для себя приняли решение, что Крым и Севастополь являются частью России. Поэтому Зеленский, чтобы лишний раз не раздражать своих спонсоров, о возвращении полуострова и не говорит. Для него вопрос Донбасса и Новороссии сейчас более принципиальный", - сказал Шатров.
При этом Украина продолжает воздушные атаки на Крым, пытаясь тем самым нанести как можно больший вред как России, так и самим крымчанам и севастопольцам, в которых киевский режим видит врагов, отметил политолог.
"Украинцы пытаются всячески "напомнить" себе тем, что подвергают ударам эту территорию. Желание наказать крымчан и севастопольцев остается, но возможностей сделать что-то более серьезное, чем эти подлые удары, у них нет", - добавил эксперт.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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КрымУкраинаВладимир ЗеленскийПолитикаМненияИгорь Шатров
 
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