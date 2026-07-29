https://crimea.ria.ru/20260729/zapad-smirilsya-s-rossiyskim-statusom-kryma--mnenie-1158080429.html

Запад смирился с российским статусом Крыма – мнение

Запад смирился с российским статусом Крыма – мнение - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Запад смирился с российским статусом Крыма – мнение

Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу Крыма объясняется тем, что его западные покровители уже смирились с тем, что полуостров является РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T21:15

2026-07-29T21:15

2026-07-29T21:15

крым

украина

владимир зеленский

политика

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игорь шатров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу Крыма объясняется тем, что его западные покровители уже смирились с тем, что полуостров является неотъемлемой частью России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Накануне Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что у него нет конкретных планов по "возвращению" Крыма.При этом Украина продолжает воздушные атаки на Крым, пытаясь тем самым нанести как можно больший вред как России, так и самим крымчанам и севастопольцам, в которых киевский режим видит врагов, отметил политолог."Украинцы пытаются всячески "напомнить" себе тем, что подвергают ударам эту территорию. Желание наказать крымчан и севастопольцев остается, но возможностей сделать что-то более серьезное, чем эти подлые удары, у них нет", - добавил эксперт.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Украина в 2022 году была готова отдать Донбасс - Мендель раскрыла правду о ЗеленскомПутин: дело идет к завершению украинского конфликтаРоссия гордится крымчанами – Песков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, украина, владимир зеленский, политика, мнения, игорь шатров