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ВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого задания
ВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого задания - РИА Новости Крым, 29.07.2026
ВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого задания
ВСУ потеряли американский истребитель F-16 во время боевого задания по перехвату российских средств поражения. Об этом сообщает командование воздушных сил... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T22:27
2026-07-29T22:27
2026-07-29T22:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли американский истребитель F-16 во время боевого задания по перехвату российских средств поражения. Об этом сообщает командование воздушных сил Украины.Сообщается, что на месте падения самолета работают эксперты и правоохранители, жертвы среди гражданского населения и разрушения не зафиксированы.Причины крушения самолета устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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самолеты f-16, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, новости сво
ВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого задания
ВСУ потеряли американский истребитель F-16 при перехвате российских средств поражения