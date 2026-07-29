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ВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого задания - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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ВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого задания
ВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого задания - РИА Новости Крым, 29.07.2026
ВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого задания
ВСУ потеряли американский истребитель F-16 во время боевого задания по перехвату российских средств поражения. Об этом сообщает командование воздушных сил... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T22:27
2026-07-29T22:27
самолеты f-16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли американский истребитель F-16 во время боевого задания по перехвату российских средств поражения. Об этом сообщает командование воздушных сил Украины.Сообщается, что на месте падения самолета работают эксперты и правоохранители, жертвы среди гражданского населения и разрушения не зафиксированы.Причины крушения самолета устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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самолеты f-16, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, новости сво
ВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого задания

ВСУ потеряли американский истребитель F-16 при перехвате российских средств поражения

22:27 29.07.2026
 
© AP Photo Burhan OzbiliciИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo Burhan Ozbilici
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли американский истребитель F-16 во время боевого задания по перехвату российских средств поражения. Об этом сообщает командование воздушных сил Украины.
"На одном из направлений фронта пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей (ВС РФ). По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться", – говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте падения самолета работают эксперты и правоохранители, жертвы среди гражданского населения и разрушения не зафиксированы.
Причины крушения самолета устанавливаются.
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