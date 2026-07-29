https://crimea.ria.ru/20260729/vsu-poteryali-istrebitel-f-16-vo-vremya-boevogo-zadaniya-1158088613.html

ВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого задания

ВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого задания - РИА Новости Крым, 29.07.2026

ВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого задания

ВСУ потеряли американский истребитель F-16 во время боевого задания по перехвату российских средств поражения. Об этом сообщает командование воздушных сил... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T22:27

2026-07-29T22:27

2026-07-29T22:27

самолеты f-16

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли американский истребитель F-16 во время боевого задания по перехвату российских средств поражения. Об этом сообщает командование воздушных сил Украины.Сообщается, что на месте падения самолета работают эксперты и правоохранители, жертвы среди гражданского населения и разрушения не зафиксированы.Причины крушения самолета устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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