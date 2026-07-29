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Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе выключили сирены и объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T13:19
2026-07-29T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе выключили сирены и объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе ночью дважды звучал сигнал воздушной тревоги. В первый раз сирены включили в 23:04. Опасность отменили в 3:37, но уже два часа опасность объявили повторно. Она действовала до 5:54 среды. Днем опасность в городе была объявлена в 12:14. И действовала больше часа. Всего за сутки российские военные сбили над Севастополем 20 украинских беспилотников.Воздушную тревогу начали объявлять в Севастополе еще в сентябре 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году на полуострове ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы. Так, теперь сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – звучит трижды, а затем прекращается.Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму, начиная с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Воздушную тревогу в Севастополе отменили

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

13:19 29.07.2026 (обновлено: 13:22 29.07.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе выключили сирены и объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе ночью дважды звучал сигнал воздушной тревоги. В первый раз сирены включили в 23:04. Опасность отменили в 3:37, но уже два часа опасность объявили повторно. Она действовала до 5:54 среды. Днем опасность в городе была объявлена в 12:14. И действовала больше часа. Всего за сутки российские военные сбили над Севастополем 20 украинских беспилотников.

"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.

Воздушную тревогу начали объявлять в Севастополе еще в сентябре 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году на полуострове ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы. Так, теперь сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – звучит трижды, а затем прекращается.
Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Крыму, начиная с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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