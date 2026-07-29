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В Ялте пенсионеры и инвалиды могут оформить выплату за отсутствие света на дому

В Ялте пенсионеры и инвалиды могут оформить выплату за отсутствие света на дому - РИА Новости Крым, 29.07.2026

В Ялте пенсионеры и инвалиды могут оформить выплату за отсутствие света на дому

Маломобильные жители Ялты могут подать заявление на получение компенсации за отсутствие света во время действия режима ЧС на дому. Им в этом помогут специалисты РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T12:01

2026-07-29T12:01

2026-07-29T12:04

крым

ялта

режим чс

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Маломобильные жители Ялты могут подать заявление на получение компенсации за отсутствие света во время действия режима ЧС на дому. Им в этом помогут специалисты Центров содействия, сообщили в городской администрации.Уточняется, что сотрудники помогут собрать и оформить все необходимые документы по месту жительства.Заявки принимаются с 09:00 до 18:00 по телефону горячей линии: +7 (978) 652-89-81.Жители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня указом главы Республики Крым, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.За дополнительной информацией жители Большой Ялты могут обращаться по телефонам горячей линии департамента социальной политики: +7 978 902 89 29, +7 978 902 89 35.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджетыКто из ялтинцев может подать заявку на выплаты при ЧС через "Госуслуги"В Алуште портал "Госуслуг" вновь принимает заявления на выплаты при ЧС

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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