Рейтинг@Mail.ru
В Ялте пенсионеры и инвалиды могут оформить выплату за отсутствие света на дому - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260729/v-yalte-pensionery-i-invalidy-mogut-oformit-vyplatu-za-otsutstvie-sveta-na-domu-1158072024.html
В Ялте пенсионеры и инвалиды могут оформить выплату за отсутствие света на дому
В Ялте пенсионеры и инвалиды могут оформить выплату за отсутствие света на дому - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Ялте пенсионеры и инвалиды могут оформить выплату за отсутствие света на дому
Маломобильные жители Ялты могут подать заявление на получение компенсации за отсутствие света во время действия режима ЧС на дому. Им в этом помогут специалисты РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T12:01
2026-07-29T12:04
крым
ялта
режим чс
выплаты и компенсации
компенсация ущерба
общество
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/51/1118475169_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_54a80027865cdc49d452c05160a6a88e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Маломобильные жители Ялты могут подать заявление на получение компенсации за отсутствие света во время действия режима ЧС на дому. Им в этом помогут специалисты Центров содействия, сообщили в городской администрации.Уточняется, что сотрудники помогут собрать и оформить все необходимые документы по месту жительства.Заявки принимаются с 09:00 до 18:00 по телефону горячей линии: +7 (978) 652-89-81.Жители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня указом главы Республики Крым, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.За дополнительной информацией жители Большой Ялты могут обращаться по телефонам горячей линии департамента социальной политики: +7 978 902 89 29, +7 978 902 89 35.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджетыКто из ялтинцев может подать заявку на выплаты при ЧС через "Госуслуги"В Алуште портал "Госуслуг" вновь принимает заявления на выплаты при ЧС
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/51/1118475169_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d4c2847d7df816b2c6657408e09259fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, режим чс, выплаты и компенсации, компенсация ущерба, общество, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму
В Ялте пенсионеры и инвалиды могут оформить выплату за отсутствие света на дому

В Ялте пенсионеры и инвалиды могут подать заявление на выплаты при ЧС на дому

12:01 29.07.2026 (обновлено: 12:04 29.07.2026)
 
© РИА Новости . Александр Уткин / Перейти в фотобанкПенсионерка работает на компьютере
Пенсионерка работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Александр Уткин
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Маломобильные жители Ялты могут подать заявление на получение компенсации за отсутствие света во время действия режима ЧС на дому. Им в этом помогут специалисты Центров содействия, сообщили в городской администрации.
"Маломобильные ялтинцы пожилого возраста и инвалиды, которые по состоянию здоровья не выходят из дома, могут подать заявление на получение компенсации за отсутствие электроэнергии на дому. Выезд специалистов организует Центр социального обслуживания Ялты", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники помогут собрать и оформить все необходимые документы по месту жительства.
Заявки принимаются с 09:00 до 18:00 по телефону горячей линии: +7 (978) 652-89-81.
Жители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня указом главы Республики Крым, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.
За дополнительной информацией жители Большой Ялты могут обращаться по телефонам горячей линии департамента социальной политики: +7 978 902 89 29, +7 978 902 89 35.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты
Кто из ялтинцев может подать заявку на выплаты при ЧС через "Госуслуги"
В Алуште портал "Госуслуг" вновь принимает заявления на выплаты при ЧС
 
КрымЯлтаРежим ЧСВыплаты и компенсацииКомпенсация ущербаОбществоНовости КрымаОтключение электроэнергии в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:33Самолет морской авиации уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море
12:23Под контроль армии России перешли Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР
12:15В Севастополе объявили воздушную тревогу
12:10В Сочи нашли тело второго пропавшего туриста
12:01В Ялте пенсионеры и инвалиды могут оформить выплату за отсутствие света на дому
11:55Ненефтегазовые доходы России выросли на четверть
11:45В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУ
11:36Польша предложила Киеву производить ракеты Patriot на ее территории
11:22Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма
11:16У Крымского моста начала расти очередь
11:08В Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика
10:56Досматривал авто на пунктах пропуска: в Крыму осужден участник нацбата
10:47Следком установит виновников смертельной атаки ВСУ на Крым
10:30В Керчи восстанавливают водоснабжение
10:17Крымские "Осы" защищают Херсонскую область от атак ВСУ
10:10В Севастополе сотрудница мясного цеха лишилась пальцев из-за мясорубки
10:06Севастополь отбил атаку 20 украинских беспилотников
10:02Террор ВСУ в Белгородской области - четыре человека погибли и 46 ранены
10:01Два человека погибли и пять ранены при атаке ВСУ на Крым
09:52Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшера
Лента новостейМолния