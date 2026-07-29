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В Ялте до ночи будет громко - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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В Ялте до ночи будет громко
В Ялте до ночи будет громко - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Ялте до ночи будет громко
В Ялте до вечера среды, 29 июля, будут слышны звуки стрельбы или взрывов. Местных жителей и гостей региона призывают сохранять спокойствие. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T17:16
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ялта
большая ялта
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Ялте до вечера среды, 29 июля, будут слышны звуки стрельбы или взрывов. Местных жителей и гостей региона призывают сохранять спокойствие.Там уточнили, что будут проводиться учения, и призвали граждан сохранять спокойствие.Ранее сообщалось, что в Ялте и Севастополе вечером во вторник проходили учения военных со стрельбой и взрывами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
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В Ялте до ночи будет громко

В Ялте в районе мыса Сарыч может быть шумно из-за проводимых учений

17:16 29.07.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Ялте до вечера среды, 29 июля, будут слышны звуки стрельбы или взрывов. Местных жителей и гостей региона призывают сохранять спокойствие.
"В районе мыса Сарыч может быть шумно с 17:00 до 23:00", – говорится в сообщении Единой дежурной диспетчерской службы Ялты.
Там уточнили, что будут проводиться учения, и призвали граждан сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось, что в Ялте и Севастополе вечером во вторник проходили учения военных со стрельбой и взрывами.
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