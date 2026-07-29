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В Ялте до ночи будет громко

В Ялте до ночи будет громко - РИА Новости Крым, 29.07.2026

В Ялте до ночи будет громко

В Ялте до вечера среды, 29 июля, будут слышны звуки стрельбы или взрывов. Местных жителей и гостей региона призывают сохранять спокойствие. РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T17:16

2026-07-29T17:16

2026-07-29T17:16

ялта

большая ялта

учения

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Ялте до вечера среды, 29 июля, будут слышны звуки стрельбы или взрывов. Местных жителей и гостей региона призывают сохранять спокойствие.Там уточнили, что будут проводиться учения, и призвали граждан сохранять спокойствие.Ранее сообщалось, что в Ялте и Севастополе вечером во вторник проходили учения военных со стрельбой и взрывами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

ялта

большая ялта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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