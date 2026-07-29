https://crimea.ria.ru/20260729/v-tule-pytalis-ubit-razrabotchika-rossiyskikh-fpv-dronov-1158081201.html

В Туле пытались убить разработчика российских FPV-дронов

В Туле пытались убить разработчика российских FPV-дронов - РИА Новости Крым, 29.07.2026

В Туле пытались убить разработчика российских FPV-дронов

Предприниматель, в которого несколько раз выстрелил неизвестный в Туле, является разработчиком российских FPV-дронов семейства "Овод". Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T15:52

2026-07-29T15:52

2026-07-29T15:52

тула

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Предприниматель, в которого несколько раз выстрелил неизвестный в Туле, является разработчиком российских FPV-дронов семейства "Овод". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-производителя БПЛА "Овод".В Туле возбуждено уголовное дело о покушении на убийство местного предпринимателя. Инцидент произошел 29 июля в подъезде многоквартирного дома на улице Михеева. Неизвестный несколько раз выстрелил в бизнесмена. Мужчину госпитализировали.Там добавили, что Черезов лично принимал участие в испытании своих дронов на передовой СВО. Также он имеет государственные награды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260729/neizvestnyy-rasstrelyal-v-biznesmena-v-tule-1158076107.html

тула

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тула, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), россия