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В Туле пытались убить разработчика российских FPV-дронов - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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В Туле пытались убить разработчика российских FPV-дронов
В Туле пытались убить разработчика российских FPV-дронов - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Туле пытались убить разработчика российских FPV-дронов
Предприниматель, в которого несколько раз выстрелил неизвестный в Туле, является разработчиком российских FPV-дронов семейства "Овод". Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T15:52
2026-07-29T15:52
тула
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Предприниматель, в которого несколько раз выстрелил неизвестный в Туле, является разработчиком российских FPV-дронов семейства "Овод". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-производителя БПЛА "Овод".В Туле возбуждено уголовное дело о покушении на убийство местного предпринимателя. Инцидент произошел 29 июля в подъезде многоквартирного дома на улице Михеева. Неизвестный несколько раз выстрелил в бизнесмена. Мужчину госпитализировали.Там добавили, что Черезов лично принимал участие в испытании своих дронов на передовой СВО. Также он имеет государственные награды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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тула, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), россия
В Туле пытались убить разработчика российских FPV-дронов

В Туле пытались убить разработчика российских FPV-дронов

15:52 29.07.2026
 
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пациент - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Предприниматель, в которого несколько раз выстрелил неизвестный в Туле, является разработчиком российских FPV-дронов семейства "Овод". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-производителя БПЛА "Овод".
В Туле возбуждено уголовное дело о покушении на убийство местного предпринимателя. Инцидент произошел 29 июля в подъезде многоквартирного дома на улице Михеева. Неизвестный несколько раз выстрелил в бизнесмена. Мужчину госпитализировали.
"Покушение было совершено на Андрея Черезова - главного конструктора и разработчика FPV-дронов... После 2022 года он занялся разработкой дронов на основе боевого опыта, превратив небольшую компанию из Тулы в предприятие с мировым именем", - сказали в компании.
Там добавили, что Черезов лично принимал участие в испытании своих дронов на передовой СВО. Также он имеет государственные награды.
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Оружие - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
13:53
Неизвестный расстрелял бизнесмена в Туле
 
ТулаНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Россия
 
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