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В Сочи нашли тело второго пропавшего туриста - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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В Сочи нашли тело второго пропавшего туриста
В Сочи нашли тело второго пропавшего туриста - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Сочи нашли тело второго пропавшего туриста
В Лазаревском районе Сочи обнаружено тело мальчика, пропавшего вместе с отцом после попытки перейти реку Псезуапсе. Об этом сообщает "Служба спасения города... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T12:10
2026-07-29T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Лазаревском районе Сочи обнаружено тело мальчика, пропавшего вместе с отцом после попытки перейти реку Псезуапсе. Об этом сообщает "Служба спасения города Сочи".Инцидент произошел 27 июля в Лазаревском районе Сочи в районе пляжа "Багратион". При переходе вброд горной реки Псезуапсе течением и волной смыло в море двух человек. Спасатели обнаружили одного из утонувших туристов в акватории Черного моря. Он находился на удалении около 50 метров от береговой полосы. Мужчину эвакуировали на берег, спасатели проводили реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи, однако спасти его не удалось.Отмечается, что к поисковым работам привлекали 15 человек, два плавсредства и две единицы техники. Кроме того, спасатели использовали катера.Ранее сообщалось, что в течение суток на водоемах Краснодарского края погибли три человека, в том числе подросток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе утонул пожилой мужчинаТурист травмировал ногу на диком пляже в ЯлтеТело подростка нашли в пруду на востоке Москвы
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РИА Новости Крым
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4.7
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сочи, краснодарский край, новости, происшествия, дети
В Сочи нашли тело второго пропавшего туриста

В Сочи нашли тело смытого течением реки ребенка

12:10 29.07.2026
 
© Служба спасения города СочиСпасательная служба Сочи
Спасательная служба Сочи
© Служба спасения города Сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Лазаревском районе Сочи обнаружено тело мальчика, пропавшего вместе с отцом после попытки перейти реку Псезуапсе. Об этом сообщает "Служба спасения города Сочи".

"На третий день поисковых работ, спасатель "Службы спасения города Сочи" обнаружил тело пропавшего мальчика в акватории Черного моря, неподалеку от устья реки Псезуапсе в районе пляжа "Чайка" поселка Лазаревское", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 27 июля в Лазаревском районе Сочи в районе пляжа "Багратион". При переходе вброд горной реки Псезуапсе течением и волной смыло в море двух человек. Спасатели обнаружили одного из утонувших туристов в акватории Черного моря. Он находился на удалении около 50 метров от береговой полосы. Мужчину эвакуировали на берег, спасатели проводили реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи, однако спасти его не удалось.
Отмечается, что к поисковым работам привлекали 15 человек, два плавсредства и две единицы техники. Кроме того, спасатели использовали катера.
Ранее сообщалось, что в течение суток на водоемах Краснодарского края погибли три человека, в том числе подросток.
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