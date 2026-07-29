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В Сочи нашли тело второго пропавшего туриста

В Сочи нашли тело второго пропавшего туриста - РИА Новости Крым, 29.07.2026

В Сочи нашли тело второго пропавшего туриста

В Лазаревском районе Сочи обнаружено тело мальчика, пропавшего вместе с отцом после попытки перейти реку Псезуапсе. Об этом сообщает "Служба спасения города... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T12:10

2026-07-29T12:10

2026-07-29T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Лазаревском районе Сочи обнаружено тело мальчика, пропавшего вместе с отцом после попытки перейти реку Псезуапсе. Об этом сообщает "Служба спасения города Сочи".Инцидент произошел 27 июля в Лазаревском районе Сочи в районе пляжа "Багратион". При переходе вброд горной реки Псезуапсе течением и волной смыло в море двух человек. Спасатели обнаружили одного из утонувших туристов в акватории Черного моря. Он находился на удалении около 50 метров от береговой полосы. Мужчину эвакуировали на берег, спасатели проводили реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи, однако спасти его не удалось.Отмечается, что к поисковым работам привлекали 15 человек, два плавсредства и две единицы техники. Кроме того, спасатели использовали катера.Ранее сообщалось, что в течение суток на водоемах Краснодарского края погибли три человека, в том числе подросток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе утонул пожилой мужчинаТурист травмировал ногу на диком пляже в ЯлтеТело подростка нашли в пруду на востоке Москвы

сочи

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, новости, происшествия, дети