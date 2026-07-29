В Сочи нашли тело второго пропавшего туриста
В Сочи нашли тело смытого течением реки ребенка
© Служба спасения города СочиСпасательная служба Сочи
© Служба спасения города Сочи
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Лазаревском районе Сочи обнаружено тело мальчика, пропавшего вместе с отцом после попытки перейти реку Псезуапсе. Об этом сообщает "Служба спасения города Сочи".
"На третий день поисковых работ, спасатель "Службы спасения города Сочи" обнаружил тело пропавшего мальчика в акватории Черного моря, неподалеку от устья реки Псезуапсе в районе пляжа "Чайка" поселка Лазаревское", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел 27 июля в Лазаревском районе Сочи в районе пляжа "Багратион". При переходе вброд горной реки Псезуапсе течением и волной смыло в море двух человек. Спасатели обнаружили одного из утонувших туристов в акватории Черного моря. Он находился на удалении около 50 метров от береговой полосы. Мужчину эвакуировали на берег, спасатели проводили реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи, однако спасти его не удалось.
Отмечается, что к поисковым работам привлекали 15 человек, два плавсредства и две единицы техники. Кроме того, спасатели использовали катера.
Ранее сообщалось, что в течение суток на водоемах Краснодарского края погибли три человека, в том числе подросток.
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