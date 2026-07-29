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В Севастополе временно ограничили электроснабжение – перечень улиц - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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В Севастополе временно ограничили электроснабжение – перечень улиц
В Севастополе временно ограничили электроснабжение – перечень улиц - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Севастополе временно ограничили электроснабжение – перечень улиц
В Севастополе в среду введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T08:51
2026-07-29T08:51
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новости севастополя
севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго"."По команде диспетчера Черноморского РДУ в 8:25 введен режим временного ограничения электроснабжения. Ориентировочно на три часа электроснабжение будет ограничено у части потребителей 1-й очереди на Северной стороне", - говорится в сообщении.Так, света не будет по следующим адресам: бухта Голландия - причалы, ул. Курчатова, Сухарная балка, ул. Береговая, ул. Эскадренная, ул. Богданова, ул. Братская, ул. Приморская, площадь Захарова, ул. Симонок, ул. Громова, ул. Михайловская, ул. Пьянзина, ул. Мачтовая, ул. Лодочная, ул. Загордянского, ул. Челюскинцев, ул. Циолковского, ул. Баумана, уточнили на предприятии, отметив, что этот список может быть неполным.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште портал "Госуслуг" вновь принимает заявления на выплаты при ЧСВыплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявленийВ Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, новости севастополя, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму
В Севастополе временно ограничили электроснабжение – перечень улиц

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения – список улиц

08:51 29.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь, вид на Константиновскую батарею
Севастополь, вид на Константиновскую батарею - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера Черноморского РДУ в 8:25 введен режим временного ограничения электроснабжения. Ориентировочно на три часа электроснабжение будет ограничено у части потребителей 1-й очереди на Северной стороне", - говорится в сообщении.
Так, света не будет по следующим адресам: бухта Голландия - причалы, ул. Курчатова, Сухарная балка, ул. Береговая, ул. Эскадренная, ул. Богданова, ул. Братская, ул. Приморская, площадь Захарова, ул. Симонок, ул. Громова, ул. Михайловская, ул. Пьянзина, ул. Мачтовая, ул. Лодочная, ул. Загордянского, ул. Челюскинцев, ул. Циолковского, ул. Баумана, уточнили на предприятии, отметив, что этот список может быть неполным.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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СевастопольНовости СевастополяСевастопольэнергоОтключение электроэнергии в Крыму
 
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