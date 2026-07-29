https://crimea.ria.ru/20260729/v-sevastopole-sotrudnitsa-myasnogo-tsekha-lishilas-paltsev-iz-za-myasorubki-1158067371.html

В Севастополе сотрудница мясного цеха лишилась пальцев из-за мясорубки

В Севастополе сотрудница мясного цеха лишилась пальцев из-за мясорубки - РИА Новости Крым, 29.07.2026

В Севастополе сотрудница мясного цеха лишилась пальцев из-за мясорубки

В Севастополю возбудили уголовное дело в связи с травмой 20-летней девушки в производственном цеху. Об этом сообщили в пресс-службах Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T10:10

2026-07-29T10:10

2026-07-29T10:10

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

гсу ск россии по крыму и севастополю

прокуратура города севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1d/1158066265_0:229:1821:1253_1920x0_80_0_0_3e315bbc796fcef84a650aac0b340eb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополю возбудили уголовное дело в связи с травмой 20-летней девушки в производственном цеху. Об этом сообщили в пресс-службах Следкома по Крыму и Севастополю и региональной прокуратуры.20-летняя девушка работала обвальщицей мяса в мясном цеху продуктового магазина. При использовании электрической мясорубки она получила серьезную травму правой руки, которая привела к ампутации четырех пальцев. Как выяснилось, к работе ее допустили без надлежащего оформления трудовых отношений, инструктажа и обучения.Нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки. Прокурор района направил материалы в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), проинформировали в пресс-службе надзорного органа. Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята и изучается техническая документация, назначены необходимые экспертизы. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.Ранее сообщалось, что в Севастополе прокуратура добивается компенсации морального вреда женщине, которая получила серьезную травму на производстве, упав со второго этажа на заводе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В детсаду на Сахалине семь детей пострадали из-за кварцевой лампыВ Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставкиКак получить выплату при аварии из-за гололеда

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя