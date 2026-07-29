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В Севастополе сотрудница мясного цеха лишилась пальцев из-за мясорубки - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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В Севастополе сотрудница мясного цеха лишилась пальцев из-за мясорубки
В Севастополе сотрудница мясного цеха лишилась пальцев из-за мясорубки - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Севастополе сотрудница мясного цеха лишилась пальцев из-за мясорубки
В Севастополю возбудили уголовное дело в связи с травмой 20-летней девушки в производственном цеху. Об этом сообщили в пресс-службах Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополю возбудили уголовное дело в связи с травмой 20-летней девушки в производственном цеху. Об этом сообщили в пресс-службах Следкома по Крыму и Севастополю и региональной прокуратуры.20-летняя девушка работала обвальщицей мяса в мясном цеху продуктового магазина. При использовании электрической мясорубки она получила серьезную травму правой руки, которая привела к ампутации четырех пальцев. Как выяснилось, к работе ее допустили без надлежащего оформления трудовых отношений, инструктажа и обучения.Нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки. Прокурор района направил материалы в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), проинформировали в пресс-службе надзорного органа. Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята и изучается техническая документация, назначены необходимые экспертизы. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.Ранее сообщалось, что в Севастополе прокуратура добивается компенсации морального вреда женщине, которая получила серьезную травму на производстве, упав со второго этажа на заводе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В детсаду на Сахалине семь детей пострадали из-за кварцевой лампыВ Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставкиКак получить выплату при аварии из-за гололеда
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В Севастополе сотрудница мясного цеха лишилась пальцев из-за мясорубки

В Севастополе сотрудница мясного цеха лишилась пальцев из-за мясорубки - СК возбудил дело

10:10 29.07.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяВ Севастополе женщина получила травму на предприятии
В Севастополе женщина получила травму на предприятии
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополю возбудили уголовное дело в связи с травмой 20-летней девушки в производственном цеху. Об этом сообщили в пресс-службах Следкома по Крыму и Севастополю и региональной прокуратуры.
20-летняя девушка работала обвальщицей мяса в мясном цеху продуктового магазина. При использовании электрической мясорубки она получила серьезную травму правой руки, которая привела к ампутации четырех пальцев. Как выяснилось, к работе ее допустили без надлежащего оформления трудовых отношений, инструктажа и обучения.
"Установлено, что сотрудница мясного цеха торгового предприятия была допущена к работе с электрической мясорубкой без надлежащего оформления допуска к работе, прохождения инструктажа по охране труда, а также без обеспечения безопасной организации деятельности при эксплуатации технологического оборудования", - проинформировали в СК.
Нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки. Прокурор района направил материалы в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), проинформировали в пресс-службе надзорного органа.
Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята и изучается техническая документация, назначены необходимые экспертизы. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Севастополе прокуратура добивается компенсации морального вреда женщине, которая получила серьезную травму на производстве, упав со второго этажа на заводе.
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