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В Севастополе ограничат электроснабжение для бизнеса - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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В Севастополе ограничат электроснабжение для бизнеса
В Севастополе ограничат электроснабжение для бизнеса - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Севастополе ограничат электроснабжение для бизнеса
В четверг, 30 июля, в Севастополе введут режим ограничения электроснабжения для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T20:10
2026-07-29T20:10
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В четверг, 30 июля, в Севастополе введут режим ограничения электроснабжения для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Ограничение распространяется только на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя, подчеркнули в "Севастопольэнерго". На предприятии напомнили, что неисполнение установленных ограничений влечет административную ответственность.В среду днем в Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения, который был введен утром 29 июля.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На ЮБК и в Байдарской долине отключили свет из-за неотложных работНа 20 улицах Симферополя два дня будут отключать светВ Симферополе сутки не будет воды на верхних этажах домов – адреса
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В Севастополе ограничат электроснабжение для бизнеса

В Севастополе 30 июля ограничат электроснабжение для юрлиц

20:10 29.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В четверг, 30 июля, в Севастополе введут режим ограничения электроснабжения для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, по команде диспетчера Черноморского РДУ 30 июля с 7:00 до 21:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности", - говорится в сообщении.
Ограничение распространяется только на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя, подчеркнули в "Севастопольэнерго". На предприятии напомнили, что неисполнение установленных ограничений влечет административную ответственность.
В среду днем в Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения, который был введен утром 29 июля.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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