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В Севастополе ограничат электроснабжение для бизнеса

В Севастополе ограничат электроснабжение для бизнеса - РИА Новости Крым, 29.07.2026

В Севастополе ограничат электроснабжение для бизнеса

В четверг, 30 июля, в Севастополе введут режим ограничения электроснабжения для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T20:10

2026-07-29T20:10

2026-07-29T20:10

отключение электроэнергии в крыму

севастополь

новости севастополя

севастопольэнерго

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В четверг, 30 июля, в Севастополе введут режим ограничения электроснабжения для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Ограничение распространяется только на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя, подчеркнули в "Севастопольэнерго". На предприятии напомнили, что неисполнение установленных ограничений влечет административную ответственность.В среду днем в Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения, который был введен утром 29 июля.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На ЮБК и в Байдарской долине отключили свет из-за неотложных работНа 20 улицах Симферополя два дня будут отключать светВ Симферополе сутки не будет воды на верхних этажах домов – адреса

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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