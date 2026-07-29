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В Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика
В Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика
В Севастополе мужчина избил 12-летнего мальчика, который проезжал мимо на самокате, полиция проводит проверку. Об этом сообщили в городском УМВД России. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T11:08
2026-07-29T11:08
2026-07-29T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина избил 12-летнего мальчика, который проезжал мимо на самокате, полиция проводит проверку. Об этом сообщили в городском УМВД России.По информации ведомства, в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестный мужчина избил ее несовершеннолетнего сына. В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, а также личность мужчины, нанесшего телесные повреждения подростку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика
В Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика на самокате
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина избил 12-летнего мальчика, который проезжал мимо на самокате, полиция проводит проверку. Об этом сообщили в городском УМВД России.
По информации ведомства, в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестный мужчина избил ее несовершеннолетнего сына.
"По словам заявительницы, вчера около 20 часов в районе торгового центра "МЕТРО" неизвестный мужчина нанес телесные повреждения 12-летнему подростку, который проезжал мимо него на самокате. С полученными травмами мальчик вынужден был обратиться за помощью в медицинское учреждение", - рассказали в МВД.
В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, а также личность мужчины, нанесшего телесные повреждения подростку.
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