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В Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика

В Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 29.07.2026

В Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика

В Севастополе мужчина избил 12-летнего мальчика, который проезжал мимо на самокате, полиция проводит проверку. Об этом сообщили в городском УМВД России. РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T11:08

2026-07-29T11:08

2026-07-29T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина избил 12-летнего мальчика, который проезжал мимо на самокате, полиция проводит проверку. Об этом сообщили в городском УМВД России.По информации ведомства, в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестный мужчина избил ее несовершеннолетнего сына. В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, а также личность мужчины, нанесшего телесные повреждения подростку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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