Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260729/v-sevastopole-muzhchina-izbil-na-ulitse-12-letnego-malchika-1158069925.html
В Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика
В Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика
В Севастополе мужчина избил 12-летнего мальчика, который проезжал мимо на самокате, полиция проводит проверку. Об этом сообщили в городском УМВД России. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T11:08
2026-07-29T11:08
севастополь
новости севастополя
происшествия
умвд россии по севастополю
дети
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3ad1af52a054699fb7c8b662bc019c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина избил 12-летнего мальчика, который проезжал мимо на самокате, полиция проводит проверку. Об этом сообщили в городском УМВД России.По информации ведомства, в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестный мужчина избил ее несовершеннолетнего сына. В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, а также личность мужчины, нанесшего телесные повреждения подростку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_90:0:1229:854_1920x0_80_0_0_fbe9a672724b42fb3353b4609411571d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, происшествия, умвд россии по севастополю, дети, закон и право
В Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика

В Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика на самокате

11:08 29.07.2026
 
© Полиция СевастополяШеврон полиции
Шеврон полиции
© Полиция Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина избил 12-летнего мальчика, который проезжал мимо на самокате, полиция проводит проверку. Об этом сообщили в городском УМВД России.
По информации ведомства, в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестный мужчина избил ее несовершеннолетнего сына.
"По словам заявительницы, вчера около 20 часов в районе торгового центра "МЕТРО" неизвестный мужчина нанес телесные повреждения 12-летнему подростку, который проезжал мимо него на самокате. С полученными травмами мальчик вынужден был обратиться за помощью в медицинское учреждение", - рассказали в МВД.
В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, а также личность мужчины, нанесшего телесные повреждения подростку.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяПроисшествияУМВД России по СевастополюдетиЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:33Самолет морской авиации уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море
12:23Под контроль армии России перешли Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР
12:15В Севастополе объявили воздушную тревогу
12:10В Сочи нашли тело второго пропавшего туриста
12:01В Ялте пенсионеры и инвалиды могут оформить выплату за отсутствие света на дому
11:55Ненефтегазовые доходы России выросли на четверть
11:45В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУ
11:36Польша предложила Киеву производить ракеты Patriot на ее территории
11:22Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма
11:16У Крымского моста начала расти очередь
11:08В Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика
10:56Досматривал авто на пунктах пропуска: в Крыму осужден участник нацбата
10:47Следком установит виновников смертельной атаки ВСУ на Крым
10:30В Керчи восстанавливают водоснабжение
10:17Крымские "Осы" защищают Херсонскую область от атак ВСУ
10:10В Севастополе сотрудница мясного цеха лишилась пальцев из-за мясорубки
10:06Севастополь отбил атаку 20 украинских беспилотников
10:02Террор ВСУ в Белгородской области - четыре человека погибли и 46 ранены
10:01Два человека погибли и пять ранены при атаке ВСУ на Крым
09:52Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшера
Лента новостейМолния