https://crimea.ria.ru/20260729/v-sevastopole-gromko---rabotaet-flot-1158065145.html

В Севастополе громко - работает флот

В Севастополе громко - работает флот - РИА Новости Крым, 29.07.2026

В Севастополе громко - работает флот

Утром в среду в Севастополе будут слышны неоднократные взрывы, это связано с профилактическими мероприятиями Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T09:30

2026-07-29T09:30

2026-07-29T09:30

крым

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михаил развожаев

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учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Утром в среду в Севастополе будут слышны неоднократные взрывы, это связано с профилактическими мероприятиями Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Ранее сообщалось, что в Ялте и Севастополе вечером во вторник проходили учения военных со стрельбой и взрывами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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