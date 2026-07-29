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В Севастополе громко - работает флот
В Севастополе громко - работает флот - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Севастополе громко - работает флот
Утром в среду в Севастополе будут слышны неоднократные взрывы, это связано с профилактическими мероприятиями Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T09:30
2026-07-29T09:30
2026-07-29T09:30
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Утром в среду в Севастополе будут слышны неоднократные взрывы, это связано с профилактическими мероприятиями Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Ранее сообщалось, что в Ялте и Севастополе вечером во вторник проходили учения военных со стрельбой и взрывами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
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РИА Новости Крым
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В Севастополе громко - работает флот
В Севастополе 29 июля будут слышны неоднократные взрывы из-за учений - Развожаев