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В Саках на 11 улицах отключат газ - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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В Саках на 11 улицах отключат газ
В Саках на 11 улицах отключат газ - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Саках на 11 улицах отключат газ
В Саках на 11 улицах на день отключат газ. Об этом сообщает пресс-служба "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T20:44
2026-07-29T20:44
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отключение газа в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Саках на 11 улицах на день отключат газ. Об этом сообщает пресс-служба "Крымгазсети".В зоне отключения – улицы Ашик Умера, Бекир Чобан Заде, Достлук, Изета Юнусова, Исмаила Гаспринского, Кучюк Бараш, Номана Челебиждихана, Нури Халилова, Османа Амита, Хаджи Герая, Яшлык.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сакский район Крыма: актуальная информация по газу, воде и связиРемонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в КрымуГде в Крыму воду начнут подавать круглосуточно и где сохранят графики
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В Саках на 11 улицах отключат газ

В Саках на западе Крыма на 11 улицах 30 июля на день отключат газ

20:44 29.07.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Саках на 11 улицах на день отключат газ. Об этом сообщает пресс-служба "Крымгазсети".
"Сакский филиал "Крымгазсети" информирует о приостановлении подачи газа 30 июля с 08:00 до 17:00 часов в связи с производством работ", – говорится в сообщении.
В зоне отключения – улицы Ашик Умера, Бекир Чобан Заде, Достлук, Изета Юнусова, Исмаила Гаспринского, Кучюк Бараш, Номана Челебиждихана, Нури Халилова, Османа Амита, Хаджи Герая, Яшлык.
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