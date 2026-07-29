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В России обновят программы в 10-11-х классах
В России обновят программы в 10-11-х классах - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В России обновят программы в 10-11-х классах
Старшеклассники с 1 сентября 2027 года будут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T07:13
2026-07-29T07:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Старшеклассники с 1 сентября 2027 года будут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.Содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки и усилили практическую составляющую, добавил Костенко.По словам эксперта введение единого стандарта станет одним из ключевых шагов в реализации комплексного плана, утвержденного председателем правительства России Михаилом Мишустиным.С 1 сентября следующего года старшеклассники начнут обучение по новому образовательному стандарту, разработанному Министерством просвещения, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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минпросвещения рф, образование в россии, общество, новости, дети
В России обновят программы в 10-11-х классах
В России в 2027 году обновят программы по пяти предметам для старшеклассников
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Старшеклассники с 1 сентября 2027 года будут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.
"В рамках стандарта среднего общего образования актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике", — сказал он РИА Новости.
Содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки и усилили практическую составляющую, добавил Костенко.
По словам эксперта введение единого стандарта станет одним из ключевых шагов в реализации комплексного плана, утвержденного председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
С 1 сентября следующего года старшеклассники начнут обучение по новому образовательному стандарту, разработанному Министерством просвещения, сообщалось ранее.
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