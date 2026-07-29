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В России обновят программы в 10-11-х классах

В России обновят программы в 10-11-х классах - РИА Новости Крым, 29.07.2026

В России обновят программы в 10-11-х классах

Старшеклассники с 1 сентября 2027 года будут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T07:13

2026-07-29T07:13

2026-07-29T07:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Старшеклассники с 1 сентября 2027 года будут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.Содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки и усилили практическую составляющую, добавил Костенко.По словам эксперта введение единого стандарта станет одним из ключевых шагов в реализации комплексного плана, утвержденного председателем правительства России Михаилом Мишустиным.С 1 сентября следующего года старшеклассники начнут обучение по новому образовательному стандарту, разработанному Министерством просвещения, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минпросвещения рф, образование в россии, общество, новости, дети