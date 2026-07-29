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В Крыму украинский агент сядет на 18 лет за слежку за военными - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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В Крыму украинский агент сядет на 18 лет за слежку за военными
В Крыму украинский агент сядет на 18 лет за слежку за военными - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Крыму украинский агент сядет на 18 лет за слежку за военными
В Севастополе украинского агента, передававшего СБУ данные о дислокации кораблей ЧФ и следившего за военными, приговорили к 18 годам колонии. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T14:01
2026-07-29T14:01
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе украинского агента, передававшего СБУ данные о дислокации кораблей ЧФ и следившего за военными, приговорили к 18 годам колонии. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, задержанный 66-летний гражданин, находясь в поездке на территории Украины, установил контакт с сотрудником СБУ и был привлечен к дальнейшему конфиденциальному сотрудничеству. Кроме того, фигурант наблюдал за военнослужащими МО РФ и их автомобилями, а также по переданным ему СБУ координатам поднял схрон с компонентами самодельного взрывного устройства, в состав которого входили поражающие элементы. Было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Государственная измена". Севастопольский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Также он обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.Приговор в законную силу не вступил.
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РИА Новости Крым
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96
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю
В Крыму украинский агент сядет на 18 лет за слежку за военными

В Крыму следившего за военными украинского агента приговорили к 18 годам колонии

14:01 29.07.2026
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюВ Крыму следившего за военными украинского агента приговорили к 18 годам колонии
В Крыму следившего за военными украинского агента приговорили к 18 годам колонии
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе украинского агента, передававшего СБУ данные о дислокации кораблей ЧФ и следившего за военными, приговорили к 18 годам колонии. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным ведомства, задержанный 66-летний гражданин, находясь в поездке на территории Украины, установил контакт с сотрудником СБУ и был привлечен к дальнейшему конфиденциальному сотрудничеству.
"По заданию куратора житель Севастополя собирал и передавал данные (фотографии и координаты) о дислокации военной техники и кораблей ЧФ РФ и средств их механической защиты - боновых заграждений", - рассказали в ФСБ.
Кроме того, фигурант наблюдал за военнослужащими МО РФ и их автомобилями, а также по переданным ему СБУ координатам поднял схрон с компонентами самодельного взрывного устройства, в состав которого входили поражающие элементы.
Было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Государственная измена".
Севастопольский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Также он обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
 
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
 
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