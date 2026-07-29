https://crimea.ria.ru/20260729/v-krymu-ukrainskiy-agent-syadet-na-18-let-za-slezhku-za-voennymi-1158076260.html

В Крыму украинский агент сядет на 18 лет за слежку за военными

В Крыму украинский агент сядет на 18 лет за слежку за военными - РИА Новости Крым, 29.07.2026

В Крыму украинский агент сядет на 18 лет за слежку за военными

В Севастополе украинского агента, передававшего СБУ данные о дислокации кораблей ЧФ и следившего за военными, приговорили к 18 годам колонии. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T14:01

2026-07-29T14:01

2026-07-29T14:01

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе украинского агента, передававшего СБУ данные о дислокации кораблей ЧФ и следившего за военными, приговорили к 18 годам колонии. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, задержанный 66-летний гражданин, находясь в поездке на территории Украины, установил контакт с сотрудником СБУ и был привлечен к дальнейшему конфиденциальному сотрудничеству. Кроме того, фигурант наблюдал за военнослужащими МО РФ и их автомобилями, а также по переданным ему СБУ координатам поднял схрон с компонентами самодельного взрывного устройства, в состав которого входили поражающие элементы. Было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Государственная измена". Севастопольский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Также он обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.Приговор в законную силу не вступил.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю