https://crimea.ria.ru/20260729/v-krymu-rabotala-pvo---pochti-300-dronov-sbili-nad-poluostrovom-i-drugimi-regionami-1158063977.html

В Крыму работала ПВО - почти 300 дронов сбили над полуостровом и другими регионами

В Крыму работала ПВО - почти 300 дронов сбили над полуостровом и другими регионами - РИА Новости Крым, 29.07.2026

В Крыму работала ПВО - почти 300 дронов сбили над полуостровом и другими регионами

Над Крымом и еще рядом российских регионов силы ПВО сбили за ночь почти 300 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T08:42

2026-07-29T08:42

2026-07-29T08:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Над Крымом и еще рядом российских регионов силы ПВО сбили за ночь почти 300 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над регионом уничтожено около шести десятков беспилотников и ракеты в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четырех районах области. В Таганроге при падении обломков ракет на многоэтажку погибла женщина и есть раненые. Жители дома эвакуированы. Для них развернули пункт временного размещения.Кроме того, шесть человек пострадали при атаке украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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