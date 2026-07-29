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В Крыму работала ПВО - почти 300 дронов сбили над полуостровом и другими регионами - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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В Крыму работала ПВО - почти 300 дронов сбили над полуостровом и другими регионами
В Крыму работала ПВО - почти 300 дронов сбили над полуостровом и другими регионами - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Крыму работала ПВО - почти 300 дронов сбили над полуостровом и другими регионами
Над Крымом и еще рядом российских регионов силы ПВО сбили за ночь почти 300 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T08:42
2026-07-29T08:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Над Крымом и еще рядом российских регионов силы ПВО сбили за ночь почти 300 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над регионом уничтожено около шести десятков беспилотников и ракеты в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четырех районах области. В Таганроге при падении обломков ракет на многоэтажку погибла женщина и есть раненые. Жители дома эвакуированы. Для них развернули пункт временного размещения.Кроме того, шесть человек пострадали при атаке украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму работала ПВО - почти 300 дронов сбили над полуостровом и другими регионами

Над Крымом и другими регионами России за ночь сбили 295 украинских беспилотников

08:42 29.07.2026 (обновлено: 08:47 29.07.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Над Крымом и еще рядом российских регионов силы ПВО сбили за ночь почти 300 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 28 июля до 8.00 мск 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.
Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над регионом уничтожено около шести десятков беспилотников и ракеты в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четырех районах области. В Таганроге при падении обломков ракет на многоэтажку погибла женщина и есть раненые. Жители дома эвакуированы. Для них развернули пункт временного размещения.
Кроме того, шесть человек пострадали при атаке украинских беспилотников.
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