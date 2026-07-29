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В Крыму отремонтируют плотины двух водохранилищ Алушты - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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В Крыму отремонтируют плотины двух водохранилищ Алушты
В Крыму отремонтируют плотины двух водохранилищ Алушты - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Крыму отремонтируют плотины двух водохранилищ Алушты
На территории городского округа Алушта планируется провести ремонт плотин двух водохранилищ. Уже определен подрядчик для проведения проектно-изыскательских... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T18:31
2026-07-29T18:31
алушта
крым
новости крыма
водохранилище
водохранилища крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. На территории городского округа Алушта планируется провести ремонт плотин двух водохранилищ. Уже определен подрядчик для проведения проектно-изыскательских работ, на это направят почти 4 миллиона рублей. Соответствующее распоряжениеглавы Крыма размещено на официальном сайте регионального правительства."Определить ООО "Энергостальпроект" единственным исполнителем по государственным контрактам, предметом которых является выполнение проектно-изыскательских работ в части инженерных изысканий по объектам", – говорится в тексте документа.Речь идет о текущих ремонтах плотины Изобильненского водохранилища и плотины Кутузовского водохранилища (в селе Нижняя Кутузовка) для обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений. Общая цена двух контрактов составляет 3 977 565 рублей.Контракты на выполнение работ должны быть заключены на срок до 30 ноября 2026 года. Заказчиком выступает Крымское управление водного хозяйства и мелиорации.Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации РК проведет комплексную проверку всей системы переброски воды из Кутузовского в Изобильненское водохранилище. Таким образом проверят надежность резервных мощностей для стабильного водоснабжения Алушты летом.Также сообщалось, что два новых водохранилища в Крыму построят до 2030 года. Суммарный объем водоемов составит около 15 млн кубометров воды - с расчетом на прирост населения. Один из водоемов, объемом 8,6 млн кубических метров, расположится возле поселка Солнечногорское в городском округе Алушта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водохранилища естественного стока полны на 100% - "Вода Крыма"Симферопольское водохранилище: как создавалось и чем оно ценно для КрымаКак новые водохранилища будут снабжать Южный берег Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
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алушта, крым, новости крыма, водохранилище, водохранилища крыма, вода в крыму
В Крыму отремонтируют плотины двух водохранилищ Алушты

Для ремонта плотин двух водохранилищ Алушты проведут проектно-изыскательские работы

18:31 29.07.2026
 
© Telegram Галина ОгневаИзобильненское водохранилище в Крыму
Изобильненское водохранилище в Крыму
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. На территории городского округа Алушта планируется провести ремонт плотин двух водохранилищ. Уже определен подрядчик для проведения проектно-изыскательских работ, на это направят почти 4 миллиона рублей. Соответствующее распоряжениеглавы Крыма размещено на официальном сайте регионального правительства.
"Определить ООО "Энергостальпроект" единственным исполнителем по государственным контрактам, предметом которых является выполнение проектно-изыскательских работ в части инженерных изысканий по объектам", – говорится в тексте документа.
Речь идет о текущих ремонтах плотины Изобильненского водохранилища и плотины Кутузовского водохранилища (в селе Нижняя Кутузовка) для обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений. Общая цена двух контрактов составляет 3 977 565 рублей.
Контракты на выполнение работ должны быть заключены на срок до 30 ноября 2026 года. Заказчиком выступает Крымское управление водного хозяйства и мелиорации.
Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации РК проведет комплексную проверку всей системы переброски воды из Кутузовского в Изобильненское водохранилище. Таким образом проверят надежность резервных мощностей для стабильного водоснабжения Алушты летом.
Также сообщалось, что два новых водохранилища в Крыму построят до 2030 года. Суммарный объем водоемов составит около 15 млн кубометров воды - с расчетом на прирост населения. Один из водоемов, объемом 8,6 млн кубических метров, расположится возле поселка Солнечногорское в городском округе Алушта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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