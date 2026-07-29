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В Крыму ограничено электроснабжение - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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В Крыму ограничено электроснабжение
В Крыму ограничено электроснабжение - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Крыму ограничено электроснабжение
По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Об этом напомнили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T09:11
2026-07-29T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Об этом напомнили в компании "Крымэнерго".Энергетики делают все возможное для стабилизации энергоснабжения на полуострове, заверили в компании.Накануне город Керчь и ряд других населенных пунктов Восточного Крыма были обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты. Днем ранее сообщалось, что сложная обстановка с энергообеспечением остается на северо-западе, востоке и юге Крыма. В ряде населенных пунктов возобновить подачу электроэнергии не представлялось возможным.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии начался прием документов на выплату при ЧСВыплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявленийВ Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты
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В Крыму ограничено электроснабжение

На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения

09:11 29.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Об этом напомнили в компании "Крымэнерго".
"На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах: для поднятия уровня напряжения/не допущения перегрузки сети/проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении.
Энергетики делают все возможное для стабилизации энергоснабжения на полуострове, заверили в компании.
Накануне город Керчь и ряд других населенных пунктов Восточного Крыма были обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты. Днем ранее сообщалось, что сложная обстановка с энергообеспечением остается на северо-западе, востоке и юге Крыма. В ряде населенных пунктов возобновить подачу электроэнергии не представлялось возможным.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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Отключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"КрымНовости КрымаЭнергосистема Крыма
 
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