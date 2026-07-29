https://crimea.ria.ru/20260729/v-krymu-ogranicheno-elektrosnabzhenie-1158064665.html

В Крыму ограничено электроснабжение

В Крыму ограничено электроснабжение - РИА Новости Крым, 29.07.2026

В Крыму ограничено электроснабжение

По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Об этом напомнили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T09:11

2026-07-29T09:11

2026-07-29T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Об этом напомнили в компании "Крымэнерго".Энергетики делают все возможное для стабилизации энергоснабжения на полуострове, заверили в компании.Накануне город Керчь и ряд других населенных пунктов Восточного Крыма были обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты. Днем ранее сообщалось, что сложная обстановка с энергообеспечением остается на северо-западе, востоке и юге Крыма. В ряде населенных пунктов возобновить подачу электроэнергии не представлялось возможным.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии начался прием документов на выплату при ЧСВыплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявленийВ Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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