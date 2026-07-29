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В Красногвардейском районе Крыма отключат газ из-за ремонтных работ
В Красногвардейском районе Крыма отключат газ из-за ремонтных работ - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Красногвардейском районе Крыма отключат газ из-за ремонтных работ
В Красногвардейском районе Крыма отключат газ из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T09:21
2026-07-29T09:21
2026-07-29T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма отключат газ из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".О времени восстановления газоснабжения будет сообщено дополнительно.Как сообщалось, в Севастополе в среду введен режим временного ограничения электроснабжения. Ориентировочно на три часа электроснабжение ограничено у части потребителей на Северной стороне города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Красногвардейском районе Крыма отключат газ из-за ремонтных работ
В Красногвардейском районе Крыма 29 июля отключат газ из-за ремонтных работ