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В Керчи восстанавливают водоснабжение
В Керчи восстанавливают водоснабжение - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Керчи восстанавливают водоснабжение
В Керчи специалисты предприятия "Вода Крыма" совместно с сотрудниками "Крымэнерго" работают над восстановлением водоснабжения. Уже проводится поэтапный запуск... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T10:30
2026-07-29T10:30
2026-07-29T10:31
керчь
вода
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отключение воды в крыму
иван кошель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Керчи специалисты предприятия "Вода Крыма" совместно с сотрудниками "Крымэнерго" работают над восстановлением водоснабжения. Уже проводится поэтапный запуск насосов, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.Глава города отметил, что для удобства жителей организован подвоз воды - в город выедут более 10 водовозок.По словам Ивана Кошеля, график водовозок составляет керченский водоканал. Уточнить адреса местонахождения машин, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской: +7 (978) 097-47-79.28 июля сообщалось, что город Керчь и ряд других населенных пунктов Восточного Крыма обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты. Также во вторник "Крымэнерго" сообщило, что энергообъекты Восточного Крыма подверглись беспилотной атаке. Часть населенных пунктов региона обесточена, обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Северо-запад и восток Крыма без света из-за атак беспилотниковКрым частично без воды из-за ремонта на сетяхВыплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатывают
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керчь, вода, вода в крыму, вода крыма, отключение воды в крыму, иван кошель
В Керчи восстанавливают водоснабжение
В Керчи работают над восстановлением водоснабжения
10:30 29.07.2026 (обновлено: 10:31 29.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Керчи специалисты предприятия "Вода Крыма" совместно с сотрудниками "Крымэнерго" работают над восстановлением водоснабжения. Уже проводится поэтапный запуск насосов, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.
"Основные насосные станции уже подключены к электроснабжению, проводится заполнение сетей и поэтапный запуск насосов — давление в системе постепенно повышается", - написал он в своем канале в МАКС.
Глава города отметил, что для удобства жителей организован подвоз воды - в город выедут более 10 водовозок.
По словам Ивана Кошеля, график водовозок составляет керченский водоканал. Уточнить адреса местонахождения машин, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской: +7 (978) 097-47-79.
28 июля сообщалось, что город Керчь и ряд других населенных пунктов Восточного Крыма обесточены
в результате атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты. Также во вторник "Крымэнерго" сообщило
, что энергообъекты Восточного Крыма подверглись беспилотной атаке. Часть населенных пунктов региона обесточена, обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной.
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