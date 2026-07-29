https://crimea.ria.ru/20260729/v-kerchi-vosstanavlivayut-vodosnabzhenie-1158068844.html

В Керчи восстанавливают водоснабжение

В Керчи восстанавливают водоснабжение - РИА Новости Крым, 29.07.2026

В Керчи восстанавливают водоснабжение

В Керчи специалисты предприятия "Вода Крыма" совместно с сотрудниками "Крымэнерго" работают над восстановлением водоснабжения. Уже проводится поэтапный запуск... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T10:30

2026-07-29T10:30

2026-07-29T10:31

керчь

вода

вода в крыму

вода крыма

отключение воды в крыму

иван кошель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Керчи специалисты предприятия "Вода Крыма" совместно с сотрудниками "Крымэнерго" работают над восстановлением водоснабжения. Уже проводится поэтапный запуск насосов, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.Глава города отметил, что для удобства жителей организован подвоз воды - в город выедут более 10 водовозок.По словам Ивана Кошеля, график водовозок составляет керченский водоканал. Уточнить адреса местонахождения машин, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской: +7 (978) 097-47-79.28 июля сообщалось, что город Керчь и ряд других населенных пунктов Восточного Крыма обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты. Также во вторник "Крымэнерго" сообщило, что энергообъекты Восточного Крыма подверглись беспилотной атаке. Часть населенных пунктов региона обесточена, обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Северо-запад и восток Крыма без света из-за атак беспилотниковКрым частично без воды из-за ремонта на сетяхВыплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатывают

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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