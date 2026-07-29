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В Керчи откроют все подъезды многоквартирных домов
В Керчи откроют все подъезды многоквартирных домов - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Керчи откроют все подъезды многоквартирных домов
В Керчи обеспечат беспрепятственный доступ в подъезды многоквартирных домов. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T17:12
2026-07-29T17:12
2026-07-29T17:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Керчи обеспечат беспрепятственный доступ в подъезды многоквартирных домов. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.В частности, Кошель рекомендовал управляющим организациям в домах с магнитными замками отключить механизмы для свободного открытия дверей, а в домах с кодовыми замками разместить на входных дверях код доступа."Уважаемые керчане! Прошу вас отнестись к этой мере с пониманием. Ни в коем случае не выгоняйте из подъездов тех, кто ищет укрытия. Сегодня мы должны быть как никогда едины, оказывать поддержку и помощь друг другу", – подчеркнул и.о. главы администрации Керчи.Ранее сообщаось, что над Крымом и еще рядом российских регионов силы ПВО сбили за ночь почти 300 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Срочно покинуть город" - в Керчи развеяли новый фейкВ Керчи восстанавливают водоснабжениеВ Керчи чиновников накажут за состояние флагов на улицах города
https://crimea.ria.ru/20260729/dva-cheloveka-pogibli-i-pyat-raneny-pri-atake-vsu-na-krym-1158067554.html
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иван кошель, керчь, безопасность, крым, новости крыма, общество
В Керчи откроют все подъезды многоквартирных домов
В Керчи хотят обеспечить беспрепятственный доступ во все подъезды многоквартирных домов
17:12 29.07.2026 (обновлено: 17:14 29.07.2026)