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В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУ
В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУ
В Керчи завели уголовное дело на местного жителя, который ограбил ювелирный магазин, воспользовавшись сложной на тот момент обстановкой в городе. Об этом заявил РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T11:45
2026-07-29T11:45
2026-07-29T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Керчи завели уголовное дело на местного жителя, который ограбил ювелирный магазин, воспользовавшись сложной на тот момент обстановкой в городе. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.По словам и.о. главы администрации Керчи, злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Ювелирные изделия изъяты."Считаю необходимым применить к злоумышленнику строжайшие санкции. Использование сложившейся в городе ситуации для собственной наживы - это предательство", – подчеркнул Кошель.Ранее в Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар на 300 тысяч рублей. Севастопольская полиция задержала 36-летнюю работницу пункта выдачи заказов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вор-рецидивист устроил криминальный "марафон"Избил и украл кроссовки: в Ялте пьяный парень ограбил мужчинуБесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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керчь, кража, атаки всу на крым, новости крыма, иван кошель, закон и право
В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУ
В Керчи мужчина ограбил ювелирный магазин во время отражения атаки ВСУ
11:45 29.07.2026 (обновлено: 11:46 29.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Керчи завели уголовное дело на местного жителя, который ограбил ювелирный магазин, воспользовавшись сложной на тот момент обстановкой в городе. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.
"В момент отражения очередной атаки в городе Керчи произошла кража ювелирных украшений. Местный житель воспользовался тяжелой обстановкой в городе и совершил преступление. Разбив витрину ювелирного магазина, он похитил товар на сумму около 500 тысяч рублей", – рассказал Кошель.
По словам и.о. главы администрации Керчи, злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Ювелирные изделия изъяты.
"Считаю необходимым применить к злоумышленнику строжайшие санкции. Использование сложившейся в городе ситуации для собственной наживы - это предательство", – подчеркнул Кошель.
Ранее в Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар
на 300 тысяч рублей. Севастопольская полиция задержала 36-летнюю работницу пункта выдачи заказов.
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