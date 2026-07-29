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В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУ

В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 29.07.2026

В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУ

В Керчи завели уголовное дело на местного жителя, который ограбил ювелирный магазин, воспользовавшись сложной на тот момент обстановкой в городе. Об этом заявил РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T11:45

2026-07-29T11:45

2026-07-29T11:46

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Керчи завели уголовное дело на местного жителя, который ограбил ювелирный магазин, воспользовавшись сложной на тот момент обстановкой в городе. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.По словам и.о. главы администрации Керчи, злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Ювелирные изделия изъяты."Считаю необходимым применить к злоумышленнику строжайшие санкции. Использование сложившейся в городе ситуации для собственной наживы - это предательство", – подчеркнул Кошель.Ранее в Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар на 300 тысяч рублей. Севастопольская полиция задержала 36-летнюю работницу пункта выдачи заказов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вор-рецидивист устроил криминальный "марафон"Избил и украл кроссовки: в Ялте пьяный парень ограбил мужчинуБесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, кража, атаки всу на крым, новости крыма, иван кошель, закон и право