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В Алуште перекрыли улицу из-за пожара в офисном центре - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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В Алуште перекрыли улицу из-за пожара в офисном центре
В Алуште перекрыли улицу из-за пожара в офисном центре - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Алуште перекрыли улицу из-за пожара в офисном центре
Часть улицы Владимира Хромых в центре Алушты перекрыли на сутки из-за пожара в офисном центре, сообщила глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T21:22
2026-07-29T22:43
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Часть улицы Владимира Хромых в центре Алушты перекрыли на сутки из-за пожара в офисном центре, сообщила глава администрации города Галина Огнева.Днем в среду поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного офисного здания в Алуште на улице Хромых. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. К вечеру возгорание удалось локализовать.Спасатели предотвратили распространение огня на соседние здания.Объехать перекрытый участок можно по улице Ленина через переулок Калядина, добавила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, галина огнева, алушта, крым, пожар, происшествия
В Алуште перекрыли улицу из-за пожара в офисном центре

В Алуште на сутки перекрыли часть улицы из-за пожара в офисном центре

21:22 29.07.2026 (обновлено: 22:43 29.07.2026)
 
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Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Часть улицы Владимира Хромых в центре Алушты перекрыли на сутки из-за пожара в офисном центре, сообщила глава администрации города Галина Огнева.
Днем в среду поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного офисного здания в Алуште на улице Хромых. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. К вечеру возгорание удалось локализовать.
Спасатели предотвратили распространение огня на соседние здания.
"С целью обеспечения безопасности дорожного движения на улице Владимира Хромых (от дома № 18 до дома № 29) с 20:00 29 июля до 20:00 30 июля будет введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств и обеспечена бестранспортная зона в местах введения временного ограничения", - написала Огнева а своем канале в МАКС.
Объехать перекрытый участок можно по улице Ленина через переулок Калядина, добавила она.
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Ситуация на дорогах КрымаНовости КрымаГалина ОгневаАлуштаКрымПожарПроисшествия
 
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