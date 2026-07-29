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В Алуште перекрыли улицу из-за пожара в офисном центре
В Алуште перекрыли улицу из-за пожара в офисном центре - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Алуште перекрыли улицу из-за пожара в офисном центре
Часть улицы Владимира Хромых в центре Алушты перекрыли на сутки из-за пожара в офисном центре, сообщила глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T21:22
2026-07-29T21:22
2026-07-29T22:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Часть улицы Владимира Хромых в центре Алушты перекрыли на сутки из-за пожара в офисном центре, сообщила глава администрации города Галина Огнева.Днем в среду поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного офисного здания в Алуште на улице Хромых. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. К вечеру возгорание удалось локализовать.Спасатели предотвратили распространение огня на соседние здания.Объехать перекрытый участок можно по улице Ленина через переулок Калядина, добавила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, галина огнева, алушта, крым, пожар, происшествия
В Алуште перекрыли улицу из-за пожара в офисном центре
В Алуште на сутки перекрыли часть улицы из-за пожара в офисном центре
21:22 29.07.2026 (обновлено: 22:43 29.07.2026)