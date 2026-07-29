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В Алуште горит офис - спасен человек - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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В Алуште горит офис - спасен человек
В Алуште горит офис - спасен человек - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Алуште горит офис - спасен человек
В Алуште ликвидируют пожар в офисном здании. Спасен один человек. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T16:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Алуште ликвидируют пожар в офисном здании. Спасен один человек. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Спасатели провели разведку помещений. При пожаре спасен один человек.Предварительная площадь пожара составляет 400 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены 26 человек и 9 единиц техники от РСЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Алуште горит офис - спасен человек

В Алуште тушат пожар в офисном здании на улице Хромых – спасен один человек

16:49 29.07.2026 (обновлено: 16:53 29.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Алуште ликвидируют пожар в офисном здании. Спасен один человек. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"Поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного офисного здания в Алуште на улице Хромых. К месту пожара были направлены подразделения второго пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым", – говорится в сообщении.
Спасатели провели разведку помещений. При пожаре спасен один человек.
Предварительная площадь пожара составляет 400 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены 26 человек и 9 единиц техники от РСЧС.
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