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В Алуште двух сапбордистов унесло на километр от берега - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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В Алуште двух сапбордистов унесло на километр от берега
В Алуште двух сапбордистов унесло на километр от берега - РИА Новости Крым, 29.07.2026
В Алуште двух сапбордистов унесло на километр от берега
В Алуште спасатели оказали помощь двум сапбордистам, которых унесло в открытое море. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T15:15
2026-07-29T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Алуште спасатели оказали помощь двум сапбордистам, которых унесло в открытое море. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.Инцидент произошел в среду около 13:10 в поселке Семидворье. Туристов доставили на берег, в медпомощи они не нуждались.Ранее сообщалось, что в Севастополе во время рыбалки погиб мужчина. Трагедия произошла 24 июля, тело нашли в море на участке между пляжами "Песочный" и "Солнечный".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму турист провалился в глубокую горную пещеруСпасали морем: в Крыму мужчине стало плохо на пляжеВ Крыму мужчина повредил ногу на пляже
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4.7
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крым, алушта, юбк, мчс крыма, черное море, происшествия, общество, новости крыма
В Алуште двух сапбордистов унесло на километр от берега

В Алуште двух сапбордистов спасли в километре от берега

15:15 29.07.2026
 
© МЧС Республики КрымВ Крыму спасли двух сапбордистов
В Крыму спасли двух сапбордистов
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Алуште спасатели оказали помощь двум сапбордистам, которых унесло в открытое море. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.
Инцидент произошел в среду около 13:10 в поселке Семидворье.
"На помощь оперативно направились сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" совместно со спасателями "Черноморский подводник". Туристов обнаружили на удалении около одного километра от берега", – говорится в сообщении.
Туристов доставили на берег, в медпомощи они не нуждались.
© МЧС Республики КрымВ Крыму спасли двух сапбордистов
В Крыму спасли двух сапбордистов
© МЧС Республики Крым
В Крыму спасли двух сапбордистов
Ранее сообщалось, что в Севастополе во время рыбалки погиб мужчина. Трагедия произошла 24 июля, тело нашли в море на участке между пляжами "Песочный" и "Солнечный".
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