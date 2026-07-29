https://crimea.ria.ru/20260729/uspeshnyy-opyt-regulirovaniya-tsen-v-krymu-prigoditsya-strane--mnenie-1157955167.html

Успешный опыт регулирования цен в Крыму пригодится стране – мнение

Успешный опыт регулирования цен в Крыму пригодится стране – мнение - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Успешный опыт регулирования цен в Крыму пригодится стране – мнение

Принятие в России закона о сквозном мониторинге цен на продукты является первым шагом государства к регулированию рынка и его стабилизации в непростых условиях. РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T08:04

2026-07-29T08:04

2026-07-29T08:04

мнения

елена вершицкая

цены в крыму

цены и тарифы

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Закон о сквозном мониторинге цен на продукты является первым шагом государства к регулированию рынка и его стабилизации – мнение Закон о сквозном мониторинге цен на продукты является первым шагом государства к регулированию рынка и его стабилизации – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Принятие в России закона о сквозном мониторинге цен на продукты является первым шагом государства к регулированию рынка и его стабилизации в непростых условиях. На втором этапе может быть установлен максимальный уровень наценки на некоторые категории товаров, и прекрасным примером того, как это можно реализовать, является Крым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. Вернадского Елена Вершицкая.В России с 1 января 2027 года появится единая система сквозного контроля цен на продукты – законопроект принят Госдумой во втором и третьем чтениях.Что это и для чегоМожно сказать, что речь идет о создании новой в России единой цифровой платформы, которая поможет покупателям понимать, как происходит ценообразование, а государству разобраться, когда и почему растут цены, сказала Вершицкая.Доступ к такой информации будут иметь уполномоченные федеральные органы: Федеральная антимонопольная и Федеральная налоговая службы, Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз, уточнила она.Таким образом, сквозной мониторинг – это процесс, обеспечивающий прозрачность ценообразования, но не прямой метод регулирования государством цены на товар – оно только приходит к пониманию, на каком этапе и за счет чего происходит повышение, обосновано это или не обосновано, добавила она.Тем не менее, принятие этого закона лишь первый этап нового направления большой государственной работы, считает Вершицкая.По ее словам, речь о том, чтобы использовать государственное регулирование после разработки и внедрения метода стабилизации цен при определенных обстоятельствах, например в ЧС.Крым как примерЭкономист обратила внимание на то, что механизм для мониторинга и регулирования наценки для разных категорий товаров уже не первый год использует Крым.Она уточнила, что речь идет о добровольном подписании предпринимателями соглашения, согласно которому они соглашаются максимально удерживать цены, не повышая наценку более чем на 5% на три десятка продовольственных товаров первой необходимости. В список входят: хлеб и хлебобулочные изделия, крупы и мясо, кроме бескостного, и многое другое, уточнила спикер.Она напомнила, что именно Крым, который первым ощутил на себе влияние разного рода западных санкций, стал пионером в разработке мер для стабилизации в том числе рынка. А это важно, ведь на рынке все происходит в рамках его собственных законов при отсутствии государственного регулирования, подчеркнула Вершицкая.Механизмы надо отлаживатьТак, например, в 2024 и 2025 годах в больших торговых сетях в России фиксировалась наценка 250% от закупочной цены по отдельным категориям товаров, что было превышением "из ряда вон", привела пример Вершицкая.Похожая ситуация, по ее словам, наблюдается нынешним летом в период топливного и энергетического кризиса, когда стоимость генераторов и канистр выросла в разы.Все потому, что, к сожалению, находятся люди, не брезгующие заработать на проблемах других. А "маржинальность, то есть то, сколько своей прибыли продавец хочет заложить в цену, – на его совести по законам рынка", добавила Вершицкая.И чтобы эти механизмы появились, люди могли продавать и покупать, а экономика государства развивалась, многое приходится делать, что говорится, с колес и апробировать методом проб и ошибок немедля, подчеркнула экономист.Помимо временных соглашений с бизнесом, который в сложные времена добровольно ограничивает рост цен на определенные товары в расчете сохранить объем продаж, репутацию, а возможно, и получить государственную поддержку, есть и другие методы регулирования рынка, сказала Вершицкая.Например, это могут быть решения о перераспределении прибыли внутри самого бизнеса, когда какая-то торговая сеть или производитель снижает или удерживает цену на определенный вид товара, чтобы компенсировать потом получение прибыли за счет продажи других товарных позиций.Еще один метод – государственные субсидии, такой своевременный, прозрачный и понятный механизм стабилизации топливного рынка был предложен на днях для Крыма, добавила она.Крым, по словам Вершицкой, остается тем регионом, через призму которого вся Россия смотрит не некоторые процессы, которые впервые происходят в мировой экономике, и можем делать выводы."Все испытываем на себе. Да, к сожалению, с одной стороны. С другой стороны, если вдруг повторится, мы будем готовы" – подытожила эксперт.Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топливаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шок проходит: ситуация на топливном рынке стабилизируется – НабиуллинаСитуация с логистикой в Крыму выравнивается – экспертВ Севастополе стабилизировали логистику доставки топлива

https://crimea.ria.ru/20260714/toplivnye-subsidii-krymu-pomogut-uderzhat-tseny-na-produkty--vlasti-1157637114.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, елена вершицкая, цены в крыму, цены и тарифы