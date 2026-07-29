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Украину не зовут в НАТО – Зеленский в недоумении
Украину не зовут в НАТО – Зеленский в недоумении - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Украину не зовут в НАТО – Зеленский в недоумении
Глава киевского режима Владимир Зеленский недоумевает, почему Украину до сих пор не позвали в НАТО, и причин, почему так происходит, он также не понимает. Такое РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T07:33
2026-07-29T07:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский недоумевает, почему Украину до сих пор не позвали в НАТО, и причин, почему так происходит, он также не понимает. Такое признание он сделал в интервью американскому телеканалу Fox News, пишет РИА Новости.По словам Зеленского, Киев в этом вопросе хочет быть вместе с американцами и европейцами.Как заявлял в начале июля генсек НАТО Марк Рютте в интервью немецкому изданию Handelsblatt, у Киева сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс, против этого выступают США, Германия и другие члены блока.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рубио ответил на требование РФ прекратить накачивать Киев оружиемКогда закончится СВО – ответ КремляВойска НАТО появятся на Украине сразу после мирного соглашения – Рютте
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украина, владимир зеленский, нато, политика, внешняя политика, в мире, новости
Украину не зовут в НАТО – Зеленский в недоумении
Зеленский высказал недоумение по поводу отсутствия приглашения для Украины в НАТО