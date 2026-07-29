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Удары по Украине: поражен порт в Николаеве и сухогрузы с вооружением для ВСУ - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Удары по Украине: поражен порт в Николаеве и сухогрузы с вооружением для ВСУ
Удары по Украине: поражен порт в Николаеве и сухогрузы с вооружением для ВСУ - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Удары по Украине: поражен порт в Николаеве и сухогрузы с вооружением для ВСУ
Вооруженные силы России беспилотниками поразили порты в Николаеве, Одессе и области, а также ударили по сухогрузам с вооружением для ВСУ. в Черном море Об этом... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T08:33
2026-07-29T08:39
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
удары по украине
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России беспилотниками поразили порты в Николаеве, Одессе и области, а также ударили по сухогрузам с вооружением для ВСУ. в Черном море Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились вечером 28 июля и ночью 29 июля.В порту "Николаев" поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.Во вторник российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры в порту "Николаев" и по сухогрузу, доставлявшему военные грузы в поты Украины. Кроме того, в Черном море, в 11 километрах восточнее Одессы, беспилотными летательными аппаратами поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в порты "Одесса" и "Черноморск".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Удары по Украине: поражен порт в Николаеве и сухогрузы с вооружением для ВСУ

Армия России поразила порты в Николаеве и Одессе и сухогрузы с вооружением в Черном море

08:33 29.07.2026 (обновлено: 08:39 29.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России беспилотниками поразили порты в Николаеве, Одессе и области, а также ударили по сухогрузам с вооружением для ВСУ. в Черном море Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились вечером 28 июля и ночью 29 июля.
В порту "Николаев" поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.
"Вчера вечером российскими беспилотными летательными аппаратами на переходе морем восточнее Одессы нанесено поражение двум морским судам типа "сухогруз", доставлявшим вооружение и военное имущество в порты "Одесса" и "Черноморск", - отметили в военном ведомстве.
Во вторник российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры в порту "Николаев" и по сухогрузу, доставлявшему военные грузы в поты Украины. Кроме того, в Черном море, в 11 километрах восточнее Одессы, беспилотными летательными аппаратами поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в порты "Одесса" и "Черноморск".
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