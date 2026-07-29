https://crimea.ria.ru/20260729/udary-po-ukraine-porazhen-port-v-nikolaeve-i-sukhogruzy-s-vooruzheniem-dlya-vsu-1158063792.html
Удары по Украине: поражен порт в Николаеве и сухогрузы с вооружением для ВСУ
Удары по Украине: поражен порт в Николаеве и сухогрузы с вооружением для ВСУ - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Удары по Украине: поражен порт в Николаеве и сухогрузы с вооружением для ВСУ
Вооруженные силы России беспилотниками поразили порты в Николаеве, Одессе и области, а также ударили по сухогрузам с вооружением для ВСУ. в Черном море Об этом... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T08:33
2026-07-29T08:33
2026-07-29T08:39
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России беспилотниками поразили порты в Николаеве, Одессе и области, а также ударили по сухогрузам с вооружением для ВСУ. в Черном море Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились вечером 28 июля и ночью 29 июля.В порту "Николаев" поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.Во вторник российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры в порту "Николаев" и по сухогрузу, доставлявшему военные грузы в поты Украины. Кроме того, в Черном море, в 11 километрах восточнее Одессы, беспилотными летательными аппаратами поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в порты "Одесса" и "Черноморск".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Удары по Украине: поражен порт в Николаеве и сухогрузы с вооружением для ВСУ
Армия России поразила порты в Николаеве и Одессе и сухогрузы с вооружением в Черном море
08:33 29.07.2026 (обновлено: 08:39 29.07.2026)