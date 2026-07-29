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У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 29.07.2026
У Крымского моста начала расти очередь
К 11 утра у Крымского моста начала скапливаться очередь из автомобилей перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T11:16
2026-07-29T11:16
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. К 11 утра у Крымского моста начала скапливаться очередь из автомобилей перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.При этом въезд в Крым остается свободным - очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани нет.В ночь на 29 июля Крымский мост был закрыт. Ограничения действовали до самого утра - движение было возобновлено к 4:45. У пунктов ручного досмотра с обеих сторон скопились очереди. К пяти утра со стороны Керчи стояли 110 машин, а из Тамани - 175. К шести утра пробка из 85 машин сохраняется на въезде в Крым. К 7:00 проезд был свободен.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи

11:16 29.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. К 11 утра у Крымского моста начала скапливаться очередь из автомобилей перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным - очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани нет.
В ночь на 29 июля Крымский мост был закрыт. Ограничения действовали до самого утра - движение было возобновлено к 4:45. У пунктов ручного досмотра с обеих сторон скопились очереди. К пяти утра со стороны Керчи стояли 110 машин, а из Тамани - 175. К шести утра пробка из 85 машин сохраняется на въезде в Крым. К 7:00 проезд был свободен.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
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