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Царь моря: в России отмечают годовщину со дня рождения Ивана Айвазовского

Царь моря: в России отмечают годовщину со дня рождения Ивана Айвазовского - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Царь моря: в России отмечают годовщину со дня рождения Ивана Айвазовского

29 июля 1817 года, 209 лет назад, родился выдающийся российский художник Иван Айвазовский. "Я царь земли, а ты царь моря!" – сказал живописцу император Николай... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T07:45

2026-07-29T07:45

2026-07-29T07:45

иван айвазовский

память

культура

искусство

инфографика

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. 29 июля 1817 года, 209 лет назад, родился выдающийся российский художник Иван Айвазовский. "Я царь земли, а ты царь моря!" – сказал живописцу император Николай I во время одного из совместных круизов на борту корабля. Иван Константинович по праву считается самым известным маринистом всех времен. Произведения великого художника заняли почетное место не только в русской и армянской живописи, но и в сокровищнице мирового искусства.Айвазовский (при рождении Ованес Айвазян) родился в Феодосии в семье армянского купца. С детства Айвазовский рисовал и играл на скрипке. Благодаря покровительству сенатора, главы Таврической губернии Александра Казначеева он смог учиться в Таврической гимназии в Симферополе. В 1833 году он переехал в Петербург, где учился в Академии художеств – в классах пейзажной живописи профессора Максима Воробьева и батальной живописи профессора Александра Зауервейда.В 1835 году за работы "Вид на взморье в окрестностях Петербурга" и "Этюд воздуха над морем" талантливый юноша получил серебряную медаль и был определен помощником к модному французскому маринисту Филиппу Таннеру.Айвазовский имел абсолютный слух и абсолютную память. Уехав в юности на учебу и будучи далеко от моря, художник писал свои марины по памяти, исключительно точно передавая различные состояния морской стихии.В сентябре 1837 года Айвазовского наградили Большой золотой медалью за картину "Штиль". Его талант тогда отмечали все – от учеников до именитых заслуженных мастеров. И ввиду особых успехов в обучении было принято необычное для академии решение – выпустить 20-летнего Айвазовского на два года раньше.В 1840-1844 годах маринист работал в Италии. За полотна "Лодка черкесских пиратов", "Тишь на Средиземном море" и "Остров Капри" в 1843 году он был награжден золотой медалью на Парижской выставке. Айвазовский стал первым русским художником, чьи картины выставлялись в ЛувреС 1844 года Айвазовский являлся академиком и живописцем Главного Морского штаба России, с 1847 года – профессором, с 1887 года – почетным членом Петербургской Академии художеств.С 1845 года маринист жил и работал в Феодосии, где построил по собственному проекту двухэтажный особняк на берегу моря в духе Ренессанса.За всю свою жизнь Айвазовский написал более шести тысяч картин, рисунков и акварелей. Наиболее известные из них: "Наварринский бой", "Чесменский бой", изображавшие морские сражения, серия картин "Оборона Севастополя" (1859), "Девятый вал" (1850) и "Черное море" (1881). С 1846 года состоялось более 120 персональных выставок работ художника.Айвазовский немало сделал для Феодосии, почетным гражданином которой он стал в 1881 году. В родном городе он создал картинную галерею, которая согласно завещанию художника стала собственностью города после смерти мариниста.Также усилиями Айвазовского в Феодосии была создана классическая гимназия, построена железная дорога Феодосия – Джанкой, расширен порт, открыты концертный зал и библиотека, проложен водопровод. На свои средства и по собственному проекту он построил на горе Митридат новое здание Феодосийского музея древностей, которое просуществовало до 1941 года. При своем доме Айвазовский открыл мастерскую, где под руководством художника обучались будущие мастера живописи.Иван Айвазовский скончался в ночь на 2 мая 1900 года в Феодосии. Был похоронен на территории армянской церкви Святого Сергия (Сурб-Саркис). В 1930 году ему открыли памятник возле основанной им галереи. В 2003 году памятник маринисту был установлен в центре Еревана, в 2007 году – на Макаровской набережной Кронштадта.В 2018 году имя Айвазовского было присвоено международному аэропорту "Симферополь" по итогам общероссийского голосования в рамках проекта "Великие имена России". В 2020 году на территории воздушной гавани открыли памятник художнику весом более 4 тонн и высотой около 3,5 метра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван айвазовский, память, культура, искусство , инфографика