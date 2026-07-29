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Террор ВСУ в Белгородской области - четыре человека погибли и 46 ранены
Террор ВСУ в Белгородской области - четыре человека погибли и 46 ранены - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Террор ВСУ в Белгородской области - четыре человека погибли и 46 ранены
За минувшие сутки вооруженные формирования Украины 91 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате обстрелов четыре мирных жителя погибли и 46... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T10:02
2026-07-29T10:02
2026-07-29T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки вооруженные формирования Украины 91 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате обстрелов четыре мирных жителя погибли и 46 получили травмы, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.По словам главы региона, при необходимости раненых переведут в федеральные клиники.По данным врио губернатора, противник совершил четыре обстрела с применением авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, также один раз произвел сбросы взрывных устройств с БПЛА.Нанесены удары по Белгороду, Борисовскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Яковлевскому округам.Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 128 беспилотников, уточнил Шуваев.Ранее 19 человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Шебекино. 20 июля пять человек погибли и 27 были ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ Белгородской область: один человек погиб и 9 пострадалиВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погибУдаром ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области
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белгородская область, обстрелы белгородской области, новости, атаки всу, новости сво, александр шуваев
Террор ВСУ в Белгородской области - четыре человека погибли и 46 ранены
В Белгородской области за сутки в результате атак ВСУ погибли четыре человека и ранены 46
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки вооруженные формирования Украины 91 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате обстрелов четыре мирных жителя погибли и 46 получили травмы, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"Четыре мирных жителя погибли в Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах. В Белгороде, Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах пострадали 46 человек. Семь раненых находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", - рассказал в своем канале в МАКС Шуваев.
По словам главы региона, при необходимости раненых переведут в федеральные клиники.
По данным врио губернатора, противник совершил четыре обстрела с применением авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, также один раз произвел сбросы взрывных устройств с БПЛА.
Нанесены удары по Белгороду, Борисовскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Яковлевскому округам.
Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 128 беспилотников, уточнил Шуваев.
Ранее 19 человек пострадали
в результате атаки беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Шебекино. 20 июля пять человек погибли и 27 были ранены при ударе
беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино.
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