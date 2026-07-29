https://crimea.ria.ru/20260729/terror-vsu-v-belgorodskoy-oblasti---chetyre-cheloveka-pogibli-i-46-raneny-1158066670.html

Террор ВСУ в Белгородской области - четыре человека погибли и 46 ранены

Террор ВСУ в Белгородской области - четыре человека погибли и 46 ранены - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Террор ВСУ в Белгородской области - четыре человека погибли и 46 ранены

За минувшие сутки вооруженные формирования Украины 91 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате обстрелов четыре мирных жителя погибли и 46... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T10:02

2026-07-29T10:02

2026-07-29T10:02

белгородская область

обстрелы белгородской области

новости

атаки всу

новости сво

александр шуваев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711533_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8f43debc1693891d8dc4f8e661fec36f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки вооруженные формирования Украины 91 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате обстрелов четыре мирных жителя погибли и 46 получили травмы, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.По словам главы региона, при необходимости раненых переведут в федеральные клиники.По данным врио губернатора, противник совершил четыре обстрела с применением авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, также один раз произвел сбросы взрывных устройств с БПЛА.Нанесены удары по Белгороду, Борисовскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Яковлевскому округам.Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 128 беспилотников, уточнил Шуваев.Ранее 19 человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Шебекино. 20 июля пять человек погибли и 27 были ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ Белгородской область: один человек погиб и 9 пострадалиВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погибУдаром ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, новости, атаки всу, новости сво, александр шуваев