https://crimea.ria.ru/20260729/svodki-iz-zony-svo---obstanovka-za-minuvshie-sutki-1158074512.html

Сводки из зоны СВО - обстановка за минувшие сутки

Сводки из зоны СВО - обстановка за минувшие сутки - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Сводки из зоны СВО - обстановка за минувшие сутки

За минувшие сутки армия России улучшила тактическое положение в зоне проведения специальной военной операции и ликвидировала 1330 военных ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T13:28

2026-07-29T13:28

2026-07-29T13:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки армия России улучшила тактическое положение в зоне проведения специальной военной операции и ликвидировала 1330 военных ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожали бригады и формирования врага в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер, девять автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана".Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали бригады ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери противника составили 210 боевиков, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял до 200 солдат, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике врага в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 солдат, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Разгромили бригады и штурмовые полки ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 330 солдат, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожили до 50 военнослужащих, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Также средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 619 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В среду в Минобороны РФ сообщили, что самолет морской авиации Вооруженных сил России уничтожил безэкипажный катер ВСУ. Также под контроль армии России перешли Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Восемь авиабомб и 917 дронов ВСУ сбиты при попытке атаковать регионы РоссииРоссийская армия освободила еще один населенный пункт в ДонбассеНад Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости