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Сводки из зоны СВО - обстановка за минувшие сутки - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Сводки из зоны СВО - обстановка за минувшие сутки
Сводки из зоны СВО - обстановка за минувшие сутки - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Сводки из зоны СВО - обстановка за минувшие сутки
За минувшие сутки армия России улучшила тактическое положение в зоне проведения специальной военной операции и ликвидировала 1330 военных ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T13:28
2026-07-29T13:28
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки армия России улучшила тактическое положение в зоне проведения специальной военной операции и ликвидировала 1330 военных ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожали бригады и формирования врага в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер, девять автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана".Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали бригады ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери противника составили 210 боевиков, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял до 200 солдат, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике врага в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 солдат, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Разгромили бригады и штурмовые полки ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 330 солдат, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожили до 50 военнослужащих, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Также средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 619 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В среду в Минобороны РФ сообщили, что самолет морской авиации Вооруженных сил России уничтожил безэкипажный катер ВСУ. Также под контроль армии России перешли Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Восемь авиабомб и 917 дронов ВСУ сбиты при попытке атаковать регионы РоссииРоссийская армия освободила еще один населенный пункт в ДонбассеНад Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости
Сводки из зоны СВО - обстановка за минувшие сутки

Новости СВО: за сутки вооруженные формирования Украины потеряли 1330 солдат

13:28 29.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Сокол" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА Сокол группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки армия России улучшила тактическое положение в зоне проведения специальной военной операции и ликвидировала 1330 военных ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожали бригады и формирования врага в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер, девять автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана".
Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали бригады ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери противника составили 210 боевиков, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял до 200 солдат, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике врага в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 солдат, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Разгромили бригады и штурмовые полки ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 330 солдат, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Подразделения "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожили до 50 военнослужащих, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение складам, вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.
Также средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 619 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В среду в Минобороны РФ сообщили, что самолет морской авиации Вооруженных сил России уничтожил безэкипажный катер ВСУ. Также под контроль армии России перешли Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУМинистерство обороны РФНовости
 
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