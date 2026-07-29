https://crimea.ria.ru/20260729/sud-na-devyat-let-sokratil-srok-eks-zamglavy-minoborony-rossii-popovu-1158081015.html

Суд на девять лет сократил срок экс-замглавы Минобороны России Попову

Суд на девять лет сократил срок экс-замглавы Минобороны России Попову - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Суд на девять лет сократил срок экс-замглавы Минобороны России Попову

Второй западный окружной военный суд после апелляции сократил срок наказания бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову с 19 до 10 лет. Об этом... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T15:38

2026-07-29T15:38

2026-07-29T15:38

суд

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приговор

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Второй западный окружной военный суд после апелляции сократил срок наказания бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову с 19 до 10 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Дениса Сагача.Адвокат отметил, что защита просила об оправдании подзащитного.После изучения полного текста судебного постановления будет принято решение о возможном обжаловании в кассации. Кроме того, защита намерена ходатайствовать о медицинском освидетельствовании Попова для решения вопроса о его освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья, добавил Сагач.В апреле бывший замминистра обороны России Павел Попов был приговорен к 19 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки, мошенничестве, превышении полномочий, служебном подлоге и незаконном хранении оружия. По данным следствия, за счет похищенных денег в Подмосковье по указанию Попова возведен ряд объектов недвижимости, в том числе двухэтажный жилой дом, гостевой дом и двухэтажный гараж. Парк "Патриот" незаконно потратил на это свыше 25 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Хищение и взятки при госзаказе в медцентре Минобороны РФ: дело ушло в судЭкс-глава медцентра Минобороны похитил 57 млн рублей - суд вынес вердиктЭкс-замглавы Росгвардии получил срок за хищение 250 млн рублей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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