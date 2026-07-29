Суд на девять лет сократил срок экс-замглавы Минобороны России Попову
Бывшему замминистра обороны России Попову сократили срок наказания до 10 лет
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСуд по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Второй западный окружной военный суд после апелляции сократил срок наказания бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову с 19 до 10 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Дениса Сагача.
"Суд посчитал назначенное ранее наказание чрезмерно суровым и снизил срок по каждой из инкриминированных статей, а окончательное наказание определил путем частичного сложения. В итоге — 10 лет", — сказал собеседник агентства.
Адвокат отметил, что защита просила об оправдании подзащитного.
После изучения полного текста судебного постановления будет принято решение о возможном обжаловании в кассации. Кроме того, защита намерена ходатайствовать о медицинском освидетельствовании Попова для решения вопроса о его освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья, добавил Сагач.
В апреле бывший замминистра обороны России Павел Попов был приговорен к 19 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки, мошенничестве, превышении полномочий, служебном подлоге и незаконном хранении оружия. По данным следствия, за счет похищенных денег в Подмосковье по указанию Попова возведен ряд объектов недвижимости, в том числе двухэтажный жилой дом, гостевой дом и двухэтажный гараж. Парк "Патриот" незаконно потратил на это свыше 25 млн рублей.
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