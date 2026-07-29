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Суд на девять лет сократил срок экс-замглавы Минобороны России Попову - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Суд на девять лет сократил срок экс-замглавы Минобороны России Попову
Суд на девять лет сократил срок экс-замглавы Минобороны России Попову - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Суд на девять лет сократил срок экс-замглавы Минобороны России Попову
Второй западный окружной военный суд после апелляции сократил срок наказания бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову с 19 до 10 лет. Об этом... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T15:38
2026-07-29T15:38
суд
россия
приговор
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министерство обороны рф
взятка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Второй западный окружной военный суд после апелляции сократил срок наказания бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову с 19 до 10 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Дениса Сагача.Адвокат отметил, что защита просила об оправдании подзащитного.После изучения полного текста судебного постановления будет принято решение о возможном обжаловании в кассации. Кроме того, защита намерена ходатайствовать о медицинском освидетельствовании Попова для решения вопроса о его освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья, добавил Сагач.В апреле бывший замминистра обороны России Павел Попов был приговорен к 19 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки, мошенничестве, превышении полномочий, служебном подлоге и незаконном хранении оружия. По данным следствия, за счет похищенных денег в Подмосковье по указанию Попова возведен ряд объектов недвижимости, в том числе двухэтажный жилой дом, гостевой дом и двухэтажный гараж. Парк "Патриот" незаконно потратил на это свыше 25 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Хищение и взятки при госзаказе в медцентре Минобороны РФ: дело ушло в судЭкс-глава медцентра Минобороны похитил 57 млн рублей - суд вынес вердиктЭкс-замглавы Росгвардии получил срок за хищение 250 млн рублей
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РИА Новости Крым
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суд, россия, приговор, новости, министерство обороны рф, взятка, новости
Суд на девять лет сократил срок экс-замглавы Минобороны России Попову

Бывшему замминистра обороны России Попову сократили срок наказания до 10 лет

15:38 29.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСуд по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова
Суд по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Второй западный окружной военный суд после апелляции сократил срок наказания бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову с 19 до 10 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Дениса Сагача.
"Суд посчитал назначенное ранее наказание чрезмерно суровым и снизил срок по каждой из инкриминированных статей, а окончательное наказание определил путем частичного сложения. В итоге — 10 лет", — сказал собеседник агентства.
Адвокат отметил, что защита просила об оправдании подзащитного.
После изучения полного текста судебного постановления будет принято решение о возможном обжаловании в кассации. Кроме того, защита намерена ходатайствовать о медицинском освидетельствовании Попова для решения вопроса о его освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья, добавил Сагач.
В апреле бывший замминистра обороны России Павел Попов был приговорен к 19 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки, мошенничестве, превышении полномочий, служебном подлоге и незаконном хранении оружия. По данным следствия, за счет похищенных денег в Подмосковье по указанию Попова возведен ряд объектов недвижимости, в том числе двухэтажный жилой дом, гостевой дом и двухэтажный гараж. Парк "Патриот" незаконно потратил на это свыше 25 млн рублей.
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СудРоссияПриговорНовостиМинистерство обороны РФВзяткаНовости
 
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