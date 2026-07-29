Рейтинг@Mail.ru
Стрельба и взрывы до ночи: в Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260729/strelba-i-vzryvy-do-nochi-v-sevastopole-flot-treniruetsya-unichtozhat-diversantov-1158081396.html
Стрельба и взрывы до ночи: в Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов
Стрельба и взрывы до ночи: в Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Стрельба и взрывы до ночи: в Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов
В Севастополе до ночи будут слышны звуки взрывов и стрельба. Это связано с учениями военных по уничтожению диверсантов. Об этом предупредил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T15:49
2026-07-29T15:49
севастополь
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268403_0:9:1218:694_1920x0_80_0_0_a962c4bfd679891e5ef2b03fb952f91d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе до ночи будут слышны звуки взрывов и стрельба. Это связано с учениями военных по уничтожению диверсантов. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что тренировки до 22:00 запланированы вдоль всего побережья. И предупредил, что военные будут оттачивать навыки стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268403_141:0:1077:702_1920x0_80_0_0_25f20d0df520fc8edb67a0e9357c3bac.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости севастополя
Стрельба и взрывы до ночи: в Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов

В Севастополе флот до ночи среды проводит учения по уничтожению диверсантов

15:49 29.07.2026
 
© Министерство обороны РФУчения флота. Архивное фото
Учения флота. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе до ночи будут слышны звуки взрывов и стрельба. Это связано с учениями военных по уничтожению диверсантов. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что тренировки до 22:00 запланированы вдоль всего побережья.
"В районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", - отметил он в МАКС.
И предупредил, что военные будут оттачивать навыки стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:02Мощные удары по Украине: разбиты три судна с военным грузом и резервуар ГСМ
17:42Пожар в Алуште охватил 1500 "квадратов" - есть риск обрушения
17:32Интеллектуальная нищета: эксперт о заявлениях Зеленского о Крыме
17:23Раненный при ударе ВСУ по Керчи ребенок скончался
17:16В Ялте до ночи будет громко
17:12В Керчи откроют все подъезды многоквартирных домов
16:49В Алуште горит офис - спасен человек
16:32Страшное ДТП на Кубани: есть погибшая и пострадавшие
16:21Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты
16:15При украинской атаке на ЛНР погиб монах и ранен настоятель храма
16:10Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне
15:59Госизмена и хранение взрывчатки: в Крыму вынесли приговор двум агентам ГУР Украины
15:52В Туле пытались убить разработчика российских FPV-дронов
15:49Стрельба и взрывы до ночи: в Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов
15:38Суд на девять лет сократил срок экс-замглавы Минобороны России Попову
15:15В Алуште двух сапбордистов унесло на километр от берега
15:00Айвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"
14:50На ЮБК и в Байдарской долине отключили свет из-за неотложных работ
14:33Школьная ярмарка в Симферополе: когда и где откроется
14:19Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза
Лента новостейМолния