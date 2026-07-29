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Стрельба и взрывы до ночи: в Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов

Стрельба и взрывы до ночи: в Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Стрельба и взрывы до ночи: в Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов

В Севастополе до ночи будут слышны звуки взрывов и стрельба. Это связано с учениями военных по уничтожению диверсантов. Об этом предупредил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T15:49

2026-07-29T15:49

2026-07-29T15:49

севастополь

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе до ночи будут слышны звуки взрывов и стрельба. Это связано с учениями военных по уничтожению диверсантов. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что тренировки до 22:00 запланированы вдоль всего побережья. И предупредил, что военные будут оттачивать навыки стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости севастополя