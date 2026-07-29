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Стрельба и взрывы до ночи: в Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов
Стрельба и взрывы до ночи: в Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Стрельба и взрывы до ночи: в Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов
В Севастополе до ночи будут слышны звуки взрывов и стрельба. Это связано с учениями военных по уничтожению диверсантов. Об этом предупредил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T15:49
2026-07-29T15:49
2026-07-29T15:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе до ночи будут слышны звуки взрывов и стрельба. Это связано с учениями военных по уничтожению диверсантов. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что тренировки до 22:00 запланированы вдоль всего побережья. И предупредил, что военные будут оттачивать навыки стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости севастополя
Стрельба и взрывы до ночи: в Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов
В Севастополе флот до ночи среды проводит учения по уничтожению диверсантов