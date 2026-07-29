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Страшное ДТП на Кубани: есть погибшая и пострадавшие
Страшное ДТП на Кубани: есть погибшая и пострадавшие - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Страшное ДТП на Кубани: есть погибшая и пострадавшие
Девушка погибла в ДТП в Тимашевском районе Краснодарского края, еще один человек получил тяжелые травмы. Также пятеро детей и один взрослый направлены в... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T16:32
2026-07-29T16:32
2026-07-29T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Девушка погибла в ДТП в Тимашевском районе Краснодарского края, еще один человек получил тяжелые травмы. Также пятеро детей и один взрослый направлены в больницу на обследование. Об этом сообщает полиция Кубани.Авария произошла около 11:45 на автодороге Краснодар- Ейск.Уточняется, что доставленные в больницу для осмотра - 32-летняя женщина и пятеро детей в возрасте от года до 10 лет. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе в Крыму иномарка насмерть сбила двоих пешеходов Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и фургоном в СевастополеСтрашное ДТП в Сочи: погибли двое взрослых и трое детей
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дтп, происшествия, краснодарский край, новости, мвд по краснодарскому краю
Страшное ДТП на Кубани: есть погибшая и пострадавшие
В ДТП на Кубани погибла 19-летняя девушка и пострадал водитель иномарки