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Средства ПВО за 12 часов сбили 150 украинских дронов
Средства ПВО за 12 часов сбили 150 украинских дронов - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Средства ПВО за 12 часов сбили 150 украинских дронов
Средства ПВО за 12 часов уничтожили 150 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T20:34
2026-07-29T20:34
2026-07-29T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Средства ПВО за 12 часов уничтожили 150 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщило Минобороны России."В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 150 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, Республики Крым, Республики Удмуртия, Краснодарского края, Пермского края и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что над Крымом и еще рядом российских регионов силы ПВО сбили за ночь почти 300 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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